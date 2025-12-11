Hoje tem ventania em SP? Inmet alerta para ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para diversas regiões de São Paulo e Minas Gerais nesta quinta-feira, 11 de dezembro.

O aviso, válido das 9h15 às 18h00, prevê ventos com intensidade variando entre 40 km/h e 60 km/h.

Segundo o Inmet, os ventos fortes podem ocasionar risco baixo de queda de galhos de árvores, o que representa um perigo potencial para pedestres e motoristas.

O alerta orienta que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é recomendado que veículos não sejam estacionados perto de torres de transmissão e placas de propaganda, que podem ser afetadas pela força dos ventos.

Quais áreas serão afetadas?

O aviso de vendaval afeta diversas regiões de São Paulo e Minas Gerais, incluindo, mas não se limitando a:

São Paulo: Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Bauru, Vale do Paraíba Paulista, Zona da Mata, Metropolitana de São Paulo

O alerta abrange também algumas áreas da Metropolitana do Rio de Janeiro e Metropolitana de Belo Horizonte.

Ventania em SP

Na quarta-feira, uma forte ventania causou diversos estragos em São Paulo e região metropolitana.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país. O fenômeno está se afastando para o oceano, mas ainda provoca instabilidades significativas no Sudeste.

De acordo com a prefeitura de São Paulo, todos os parques municipais permaneceram fechados durante o dia devido à forte ventania. "A medida segue as diretrizes da Portaria nº 038/SVMA/2024, que estabelece protocolos para situações de eventos climáticos extremos, e tem como principal objetivo garantir a segurança dos frequentadores", informa a nota.

Falta de energia atinge mais de 2 milhões de pessoas

Os ventos intensos de até 98km/h derrubaram árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica, provocando uma ampla falha no fornecimento de energia na região. Segundo a Enel, 26,86% dos clientes foram atingidos, o que equivale a 2.284.718 moradores — entre os 8,5 milhões atendidos na Grande São Paulo.

No início da manhã, equipes da concessionária estavam mobilizadas para restabelecer o atendimento a cerca de 700 mil clientes, segundo a nota oficial.

O Corpo de Bombeiros recebeu 1.642 acionamentos para quedas de árvores, além de cinco chamados para enchentes e 26 para desabamentos ou soterramentos. Não há registro de feridos.

Voos cancelados

A Aena, administradora do Aeroporto de Congonhas, informou que a operação segue aberta para pousos e decolagens. Mesmo assim, devido à decisão das companhias aéreas frente ao vento forte, houve 10 voos alternados, 3 chegadas canceladas e 2 partidas canceladas.

O Aeroporto de Guarulhos (GRU) ainda não se pronunciou sobre eventuais impactos.

Sul do país segue em alerta por ciclone

No Sul, o avanço do ciclone gerou novos alertas. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu aviso vermelho para sexta e sábado, com previsão de chuva intensa, rajadas que podem ultrapassar 90 km/h e risco de tempestades severas no Oeste, Planaltos e Grande Florianópolis. O Inmet também manteve alerta laranja para todo o estado.

Nota da Enel (na íntegra)

"A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Às 10h, a estação Mirante de Santana do Inmet registrou rajadas próximas de 80 km/h.

Equipes da distribuidora estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 700 mil clientes (9,5% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)."