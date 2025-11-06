Ciclone extratropical em SP deve causar tempestades com granizo e ventos de 115 km

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira, 6, sobre a formação de fortes tempestades previstas para ocorrer entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, por causa da formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste.

O sistema vai intensificar áreas de instabilidade, causando chuvas intensas, rajadas de vento e risco de granizo em várias regiões do Estado.

Com a combinação do calor, a chegada de uma frente fria e a circulação do ciclone extratropical, as condições para tempestades severas são altas, com destaque para granizo isolado, frequentes raios e rajadas de vento intensas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.

Ventos fortes e risco de queda de árvores

As rajadas previstas são de grande intensidade e podem causar danos, especialmente em áreas urbanas e litorâneas. A previsão de ventos inclui:

115 km/h no Litoral Norte;

110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva;

100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira;

95 km/h em Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Quando a velocidade ultrapassa os 100 km/h, o risco de danos pontuais se torna significativamente maior, exigindo atenção redobrada de municípios e da população.

Acumulados de chuva por região

De acordo com os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas devem ser fortes e rápidas, com acumulados variando de acordo com a região:

Médio acumulado: Região Metropolitana da Capital, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte;

Alto acumulado: Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara;

Muito alto acumulado: Presidente Prudente e Marília.

O cenário pode gerar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e instabilidade em encostas, especialmente em áreas de risco previamente identificadas.

Autoridades de prontidão

Para garantir uma resposta rápida às ocorrências decorrentes das tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, informou um comunicado do governo de São Paulo.

O Gabinete de Crise será mobilizado no sábado, 8, que é o dia com maior potencial de tempo severo no Estado. Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.