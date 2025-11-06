Ciclone extratropical em SP deve causar tempestades com granizo e ventos de 115 km

Repórter
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20h13.
A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta nesta quinta-feira, 6, sobre a formação de fortes tempestades previstas para ocorrer entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, por causa da formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste.
O sistema vai intensificar áreas de instabilidade, causando chuvas intensas, rajadas de vento e risco de granizo em várias regiões do Estado.
Com a combinação do calor, a chegada de uma frente fria e a circulação do ciclone extratropical, as condições para tempestades severas são altas, com destaque para granizo isolado, frequentes raios e rajadas de vento intensas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.
As rajadas previstas são de grande intensidade e podem causar danos, especialmente em áreas urbanas e litorâneas. A previsão de ventos inclui:
Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Quando a velocidade ultrapassa os 100 km/h, o risco de danos pontuais se torna significativamente maior, exigindo atenção redobrada de municípios e da população.
De acordo com os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas devem ser fortes e rápidas, com acumulados variando de acordo com a região:
O cenário pode gerar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e instabilidade em encostas, especialmente em áreas de risco previamente identificadas.
Para garantir uma resposta rápida às ocorrências decorrentes das tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, informou um comunicado do governo de São Paulo.
O Gabinete de Crise será mobilizado no sábado, 8, que é o dia com maior potencial de tempo severo no Estado. Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.