Ciclone extratropical chega à região Sul; veja áreas mais afetadas

Um ciclone extratropical chegará à região Sul nesta sexta-feira, 7, conforme previsão do Climatempo. O fenômeno pode provocar chuvas e ventos fortes em diversas regiões.

A chegada do evento meteorológico ocorre após uma sequência de dias marcados por instabilidades. Na segunda-feira, 3, por exemplo, temporais já haviam causado danos na metade norte do Rio Grande do Sul.

O deslocamento de um centro de baixa pressão vindo do Paraguai em direção à costa do Rio Grande do Sul dará origem ao ciclone extratropical, acompanhado por uma nova frente fria.

Alerta vermelho da Defesa Civil de SC

Com a chegada do ciclone, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta vermelho nesta quinta-feira para as condições climáticas de sexta-feira e sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja (perigo) para tempestades para todo o estado. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As instabilidades começam a se formar ainda pela manhã de sexta, nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, e ganham força à tarde, especialmente no Grande Oeste e nos Planaltos, onde há maior risco de tempestades severas. No final do dia, os temporais avançam para a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Durante os eventos, as rajadas de vento podem superar os 90 km/h, e a chuva deve ocorrer de forma intensa em curtos períodos de tempo.

Santa Catarina: Defesa Civil emite alerta para sexta-feira e sábado (Defesa Civil de Santa Catarina/Reprodução)

RS: ventos acima de 100 km/h

No Rio Grande Sul, estado onde ventanias serão mais intensas, as regiões Noroeste, Norte e Nordeste (em vermelho no mapa) serão as mais afetadas, com ventos acima de 100 km/h de maneira generalizada, e potencial para tornados.

Também pode ocorrer chuva intensa e granizo grande isolado em toda metade Norte do estado. Os acumulados oscilam entre 60 e 100 mm/dia, podendo atingir os 150 mm/dia na região Central.

Na madrugada e manhã de sábado, a atuação do ciclone extratropical sobre o oceano segue favorecendo chuva moderada a pontualmente forte em áreas da Costa Doce, Litoral Norte e Médio, e na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPOA), com acumulados variando entre 30 e 60 mm/dia.

Rio Grande do Sul: estado será o mais afetado por temporais (Defesa Civil do Rio Grande do Sul/Reprodução)

Paraná: agitação marítima prevista

O Paraná também recebeu alertas da Defesa Civil para o período. A previsão indica risco muito alto na metade Oeste do Estado e risco alto na metade Leste para ocorrências meteorológicas associadas a tempestades severas e chuva localmente intensa.

Os acumulados podem ultrapassar os 50 mm. Descargas elétricas, intensas rajadas de vento pontualmente acima dos 80 km/h e precipitação de granizo pontual também afetarão o estado.

De acordo com a Defesa Civil, esse cenário poderá provocar alagamentos, enxurradas pontuais, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos à rede elétrica.

Da tarde do sábado até a manhã de domingo, o aprofundamento do ciclone extratropical sobre o oceano, que se afastará da costa, deverá provocar rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h no Leste do Paraná - pontualmente acima dos 70 km/h na faixa litorânea. Essa condição deverá provocar agitação marítima em todo o litoral paranaense.