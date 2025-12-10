Mais de um milhão de pessoas estão sem energia em São Paulo

Mais de um milhão de pessoas estão com falta de energia em São Paulo e região metropolitana nesta quarta-feira, 10. Segundo informações da Enel, responsável pela distribuição energética na região, 15,28% dos clientes foram atingidos, o que equivale a 1.127.056 moradores.

Ao todo, 8.502.914 utilizam o serviço da concessionária. A Enel afirmou que o motivo da queda em larga escala ocorreu pelos fortes ventos que atingem a área.

O Corpo de Bombeiros do estado informou que recebeu 514 acionamentos para quedas de árvores, cinco chamados para enchentes e dois para desabamentos/desmoronamentos/soterramentos. Até o momento não há o registro de feridos.

A capital paulista amanheceu com fortes ventos e uma chuva moderada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, rajadas de vento pontuais poderão superar os 70 Km/h ao longo do dia.

A condição foi causada como consequências da baixa pressão atmosférica que deu origem ao ciclone extratropical, fenômeno que atingiu principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Segundo o CGE, o ciclone está se afastando para o mar nos próximos dias, o que pode causar ventos menos intensos, sol e elevação das temperaturas.

Leia na íntegra a nota da Enel

"A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Às 10h, a estação Mirante de Santana do Inmet registrou rajadas próximas de 80 km/h.

Equipes da distribuidora estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 700 mil clientes (9,5% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)."

Alerta vermelho da Defesa Civil de SC

Com a chegada do ciclone, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta vermelho nesta quinta-feira para as condições climáticas de sexta-feira e sábado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja (perigo) para tempestades para todo o estado. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

As instabilidades começam a se formar ainda pela manhã de sexta, nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, e ganham força à tarde, especialmente no Grande Oeste e nos Planaltos, onde há maior risco de tempestades severas. No final do dia, os temporais avançam para a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Durante os eventos, as rajadas de vento podem superar os 90 km/h, e a chuva deve ocorrer de forma intensa em curtos períodos de tempo.