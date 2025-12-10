Mais de um milhão de pessoas estão sem energia em São Paulo

Repórter
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12h14.
Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 12h49.
Mais de um milhão de pessoas estão com falta de energia em São Paulo e região metropolitana nesta quarta-feira, 10. Segundo informações da Enel, responsável pela distribuição energética na região, 15,28% dos clientes foram atingidos, o que equivale a 1.127.056 moradores.
Ao todo, 8.502.914 utilizam o serviço da concessionária. A Enel afirmou que o motivo da queda em larga escala ocorreu pelos fortes ventos que atingem a área.
O Corpo de Bombeiros do estado informou que recebeu 514 acionamentos para quedas de árvores, cinco chamados para enchentes e dois para desabamentos/desmoronamentos/soterramentos. Até o momento não há o registro de feridos.
A capital paulista amanheceu com fortes ventos e uma chuva moderada. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, rajadas de vento pontuais poderão superar os 70 Km/h ao longo do dia.
A condição foi causada como consequências da baixa pressão atmosférica que deu origem ao ciclone extratropical, fenômeno que atingiu principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil. Segundo o CGE, o ciclone está se afastando para o mar nos próximos dias, o que pode causar ventos menos intensos, sol e elevação das temperaturas.
"A Enel Distribuição São Paulo informa que a área de concessão segue sendo afetada por fortes rajadas de vento desde a madrugada, com a entrada de um ciclone extratropical pelo Sul do País. Por causa dos ventos, em alguns pontos a rede elétrica é atingida por objetos e galhos, o que prejudica o fornecimento, além da queda de árvores. Às 10h, a estação Mirante de Santana do Inmet registrou rajadas próximas de 80 km/h.
Equipes da distribuidora estão mobilizadas em campo e atuam para restabelecer o fornecimento de energia para cerca de 700 mil clientes (9,5% das unidades atendidas pela empresa na Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital)."
Com a chegada do ciclone, a Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta vermelho nesta quinta-feira para as condições climáticas de sexta-feira e sábado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja (perigo) para tempestades para todo o estado. A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, ventos fortes entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.
As instabilidades começam a se formar ainda pela manhã de sexta, nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul, e ganham força à tarde, especialmente no Grande Oeste e nos Planaltos, onde há maior risco de tempestades severas. No final do dia, os temporais avançam para a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte. Durante os eventos, as rajadas de vento podem superar os 90 km/h, e a chuva deve ocorrer de forma intensa em curtos períodos de tempo.