Previsão de ciclone extratropical no RS acende alerta para o fim de semana

Um ciclone extratropical deve se formar no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, 7, conforme previsão do Climatempo. O fenômeno, que tem potencial para provocar chuvas e ventos fortes em diversas regiões do estado, acende alerta para a população local.

A chegada do sistema meteorológico ocorre após uma sequência de dias marcados por instabilidades. Na segunda-feira (3), temporais já haviam causado danos na metade Norte gaúcha.

Previsão do tempo Rio Grande do Sul

Com base no alerta do Inmet, confira a previsão no Estado ao longo da semana:

Terça-feira (4)

Nesta terça, as instabilidades perderam força na maior parte do território gaúcho. Apesar disso, a Região dos Vales, a Região Metropolitana de Porto Alegre, a Serra e o Litoral Médio e Norte ainda registram precipitações.

A chuva nessas áreas deve ter intensidade de moderada a forte, sendo impulsionada pela umidade vinda do oceano Atlântico.

Quarta-feira (5)

O tempo deve abrir na maior parte do estado, com variações de nebulosidade ao longo do dia. Chuvas isoladas são possíveis em regiões próximas à costa, como Sul, Litoral, Costa Doce e Serra.

Já que as instabilidades se concentram em áreas litorâneas, o interior terá condições mais estáveis.

Quinta-feira (6)

O sol predomina durante o dia em todo o Rio Grande do Sul. Entretanto, é no final da noite que o cenário muda, quando uma área de baixa pressão atmosférica localizada no Paraguai deve se intensificar.

Esse sistema estimulará a formação de nuvens carregadas, que trarão pancadas de chuva na faixa oeste do estado entre a noite de quinta e a madrugada de sexta.

Sexta-feira (7)

A chuva tem início previsto para a madrugada, atingindo primeiramente o Oeste e a Região das Missões. Ao longo do dia, as precipitações devem avançar pelas demais regiões gaúchas.

Vale destacar que a formação do ciclone extratropical deve intensificar tanto as chuvas quanto os ventos, exigindo atenção da população.