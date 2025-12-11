Ventania afeta abastecimento de água em SP; veja regiões atingidas

O abastecimento de água em parte da capital e em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo segue "muito afetado" nesta quinta-feira, 11, segundo a Sabesp.

A empresa informa que a queda no fornecimento de energia durante as chuvas e vendavais dos últimos dois dias impediram o bombeamento de água para as residências.

"O longo tempo sem eletricidade para bombear a água impactou bastante o sistema. A Sabesp esclarece que, assim que o bombeamento é retomado, a água volta a fluir pelas tubulações, reabastecendo as caixas-d’água de cada casa e edifício no caminho, por isso a recuperação é gradativa", diz a empresa, em nota.

Quais regiões de SP estão sem água?

De acordo com a Sabesp, foram afetadas as seguintes regiões: Americanópolis, Cangaíba, Parelheiros, Parque do Carmo, Parque Savoy, Sacomã, Vila Clara, Vila Formosa e Vila Romana. Os bairros próximos a essas regiões também foram prejudicados.

Em alguns locais, como Vila Mariana e Morumbi, na capital, e Santo André e o bairro de Vila Iracema, em Osasco, a energia foi restabelecida, mas a recuperação do abastecimento está ocorrendo de forma gradual.

Quais regiões da Grande São Paulo foram afetadas?

Na Grande São Paulo, a Sabesp informa que estão sem abastecimento Itapecerica da Serra, Guarulhos, Cajamar, Mauá e Santa Isabel.

Parte das cidades de Cotia (região do Atalaia) e São Bernardo do Campo (região do Baeta Neves) também sentem os efeitos da falta de energia no abastecimento de água.

Orientação para os clientes

Como a recuperação dos serviços de água é gradativa, a Sabesp orientou que os clientes façam consumo consciente de água armazenada nos reservatórios domiciliares até a completa recuperação dos sistemas.

"A Companhia está em contato com a concessionária de energia, acompanhando os trabalhos de restabelecimento da eletricidade", afirma a Sabesp.