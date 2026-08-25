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Governo prepara medida para zerar IPI no país, diz Durigan

Medida faz parte da implementação da reforma tributária e deve mudar a forma como a indústria acumula créditos

Ministro da Fazenda, Dario Durigan (Washington Costa/Ministério da Fazenda/Divulgação)

Ministro da Fazenda, Dario Durigan (Washington Costa/Ministério da Fazenda/Divulgação)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12h47.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 14h59.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 25, que o governo federal prepara um decreto para zerar o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no país. Segundo ele, a medida está relacionada à implementação da reforma tributária e às mudanças na tributação da indústria.

“Nós vamos soltar um decreto zerando o IPI no país”, afirmou Durigan durante evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo, nesta terça-feira, 25.

Segundo o ministro, com as mudanças no sistema tributário, a indústria também deixará de acumular créditos da forma como ocorre atualmente. Durigan afirmou ainda que o novo modelo permitirá ao consumidor identificar com mais clareza quanto paga em impostos.

“A indústria não vai acumular crédito como hoje acumula. O tributo vem por fora, vai ficar disponível para todo o consumidor saber o quanto está pagando de tributo”, disse.

Durante o evento, Durigan defendeu a reforma tributária aprovada pelo Congresso e afirmou que a mudança no sistema de impostos é uma das principais respostas do governo para elevar a produtividade e a competitividade da economia brasileira.

O ministro classificou o sistema tributário brasileiro como “historicamente ruim” e disse que a reforma busca ampliar a base de arrecadação e reduzir distorções.

Reforma tributária

Durigan afirmou que a reforma tributária esteve no centro da agenda econômica defendida pelo Ministério da Fazenda e destacou a participação do Congresso na construção do novo sistema.

“Sempre o pilar do nosso esforço foi esse, aprovar uma reforma tributária, de maneira que a gente amplie a base da arrecadação, acabando com a sonegação, acabando com o privilégio, de modo que tenha uma alíquota da reforma tributária para todo mundo”, afirmou.

Para Durigan, a simplificação do sistema e as mudanças na cobrança dos tributos devem contribuir para melhorar a produtividade do país.

“Essa é a primeira grande resposta para a produtividade”, disse.

Apesar do anúncio, o ministro não informou quando o decreto sobre o IPI será publicado nem detalhou o alcance da medida.

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