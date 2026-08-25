'Temos que acabar com privilégio adquirido', diz economista da campanha de Zema

Alexis Fonteyne, economista da campanha de Romeu Zema, defendeu uma reforma administrativa que enfrente os supersalários no funcionalismo público e afirmou que benefícios acima do teto não deveriam ser tratados como direitos adquiridos.

A declaração ocorreu durante durante evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo, nesta terça-feira, 25.

“Não, eles [os servidores] têm privilégio adquirido. Nós temos que acabar com os privilégios adquiridos”, afirmou Fonteyne ao comentar os servidores que, segundo ele, recebem supersalários.

Na fala, Fonteyne citou a existência de 67 mil funcionários públicos nessa situação e disse que uma eventual reforma administrativa deveria ser “corajosa” para enfrentar esse tipo de remuneração.

“A reforma administrativa é uma que tem que ser atacada, principalmente aqueles 67 mil funcionários públicos com supersalários, que falam que têm direito adquirido”.

A defesa do combate aos supersalários apareceu dentro de uma discussão mais ampla sobre controle dos gastos públicos.

Para Fonteyne, o governo deveria buscar equilíbrio fiscal por meio da redução de despesas, e não pelo aumento da arrecadação.

“Nós temos que trabalhar pelo corte de gastos, buscar responsabilidade com o brasileiro, começando com uma reforma administrativa séria”, afirmou.

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Segundo ele, a elevação da arrecadação estaria próxima de um limite que começa a comprometer a capacidade de investimento das empresas e o consumo das famílias.

Taxa de juros

Durante a apresentação, Fonteyne colocou a taxa de juros como um dos principais problemas econômicos do Brasil. Segundo ele, os juros elevados pesam tanto sobre as contas públicas quanto sobre empresas e consumidores.

Ele argumentou que empresas que tomaram empréstimos para investir passaram a enfrentar custos financeiros maiores, enquanto consumidores encontram mais dificuldade para financiar automóveis ou parcelar compras.

Fonteyne também afirmou que quase R$ 1 trilhão em recursos públicos estaria sendo direcionado ao pagamento de juros. O número foi apresentado por ele durante o evento.

Na avaliação de Fonteyne, a taxa de juros elevada está relacionada tanto à resistência da inflação quanto à falta de confiança na política fiscal.

“Criou-se um arcabouço sem o pilar de responsabilidade”, disse, em referência às regras fiscais adotadas pelo governo federal.