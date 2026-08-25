Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

'Está com muita sujeira', diz economista da campanha de Caiado sobre quadro fiscal

Cristiane Schmidt, ex-secretária de Economia de Goiás, defende revisão de privilégios, melhoria na gestão dos recursos públicos e abertura de espaço no orçamento

Futuro do Brasil: EXAME e MBC discutem próximos passos do país em evento (Eduardo Frazão/Exame)

Futuro do Brasil: EXAME e MBC discutem próximos passos do país em evento (Eduardo Frazão/Exame)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12h55.

Última atualização em 25 de agosto de 2026 às 15h02.

Priorizar nos meus resultados Google
yt thumbnail

Em evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da EXAME, em São Paulo, Cristiane Schmidt, ex-secretária de Economia de Goiás e representante da candidatura de Ronaldo Caiado (PSD), defendeu um ajuste nas contas públicas com corte de privilégios e afirmou que o próximo governo terá de negociar com os diferentes poderes para enfrentar o avanço dos gastos.

Segundo ela, a situação fiscal exige medidas para melhorar as expectativas e evitar uma piora da relação entre dívida e PIB.

“Ninguém gosta, mas a gente precisa varrer a casa porque está com muita sujeira”, disse.

Para ela, o ajuste deve começar “cortando na carne”, com a revisão de privilégios. A representante da campanha disse ainda que a candidatura pretende apresentar um “cardápio de medidas” e negociar com os poderes para definir como enfrentar a crise fiscal.

Schmidt também relacionou o desequilíbrio das contas públicas à baixa produtividade brasileira. Ao citar dados de produtividade e do baixo crescimento do PIB (3,4% em 2024, segundo IBGE), disse que, para ela, o caminho para crescer passa por inovação e educação de qualidade.

A representante de Caiado defendeu ainda uma mudança na forma como os recursos públicos são empregados. Segundo Schmidt, o Brasil já destina à educação uma parcela de recursos próxima à média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mas não obtém resultados equivalentes.

LEIA TAMBÉM: Kim Kataguiri cobra ajuste fiscal e defende corte de privilégios para ampliar investimentos

A prioridade, afirmou, não seria simplesmente aumentar os gastos, mas melhorar sua gestão. "Nossa demografia mudou, então precisamos de mais saúde e menos educação, no sentido de gastar dinheiro com cada setor. Colocar esse dinheiro em governança", disse. “Não é mais dinheiro, é otimização dos recursos", afirmou.

Ao citar sua experiência em Goiás, Schmidt afirmou que o Estado primeiro resolveu o problema fiscal para depois ampliar investimentos em áreas consideradas prioritárias.

Para ela, o mesmo princípio deveria ser aplicado no país: abrir espaço no orçamento para elevar a taxa de investimento e, ao mesmo tempo, reduzir custos para os empresários.

“Precisamos criar espaço no orçamento para ampliar os investimentos e diminuir os custos dos empresários”, afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Ronaldo Caiadoeleição
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir