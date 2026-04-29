Genial/Quaest: Rui Costa e Jaques Wagner lideram disputa ao Senado na Bahia

O ex-governador Rui Costa (PT) e o senador Jaques Wagner (PT) lideram a disputa pelo Senado na Bahia, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29.

A eleição deste ano prevê duas vagas em disputa para o Senado.

No cenário estimulado, Rui Costa lidera a combinação de votos totais com 24%. Tecnicamente empatado pela margem de erro de três pontos percentuais, Jaques Wagner tem 22%.

Em terceiro lugar, João Roma (PL) tem 9%, Angelo Coronel (Republicanos), 6%, e Delliana Ricelli (Psol), 1%. O último nome citado é de Marcelo Santtana (DC), que ficou 0% na combinação de votos totais.

Indecisos chegam a 16%, e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 22%.

Na eleição para o Senado, cada eleitor tem direito a dois votos. Rui Costa lidera o ranking de primeiro voto com 31%, seguido por Jaques Wagner, com 20%.

João Roma recebeu 10%, Angelo Coronel, 4%, Delliana Ricelli, 1%, e Santtana, 0%. Indecisos chegam a 15%, e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 19%.

Com relação ao segundo voto, quem lidera é Jaques Wagner, com 24%. Rui Costa segue no páreo, com 16%. João Roma e Angelo Coronel empatam no segundo voto com 7%. Delliana e Santtana ficaram com 1% cada um.

Indecisos somam 18%, e votos brancos e nulos de eleitores chegam a 26%.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Jaques Wagner lidera com 39%. Rui Costa aparece com 38%. João Roma recebeu 25% de rejeição, e Angelo Coronel, 24%.

Outros nomes aparecem com índices menores. Marcelo Santtana é rejeitado por 10% do eleitorado, e Delliana, por 9%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores da Bahia entre os dias 23 e 27 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.