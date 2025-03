Lula diz ser 'separador' de brigas entre Haddad e Rui Costa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse quarta-feira que atua como "separador" de discussões entre os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil). Em evento no Palácio do Planalto, ele mencionou as notícias frequentes de discussões entre os dois integrantes de seu gabinete.

— De vez em quando eu vejo muita gente (dizendo) porque tem briga entre Haddad e Rui Costa. Quando tiver briga entre os dois eu sou o separador dessa briga porque tem uma mesa redonda que eles participam — afirmou Lula.

Divergências entre Haddad e Rui Costa

Rui Costa e Haddad têm diversas divergências no governo especialmente sobre a condução da política fiscal. Isso ocorreu, por exemplo, na definição do novo arcabouço para as contas públicas. Além disso, houve atritos na crise do Pix e na suspensão do Plano Safra.

A fala foi feita durante evento de lançamento do novo modelo do crédito consignado para trabalhadores do setor privado.

Novo modelo de crédito consignado

A linha de crédito é destinada a todos os empregados com carteira assinada, um universo de 47 milhões de pessoas, além de microempreendedores individuais (MEI). O novo modelo entrará em operação a partir de 21 de março, mas só para novos contratos.

Durante seu discurso, Lula disse que tem muita gente "fazendo sacanagem com o Brasil".

— Não sei se é gente que vive com a especulação do dólar. Não sei se é gente que quer ganhar na bolsa. Mas tem tanta notícia cretina, tanta notícia falsa. A pessoa conhece a minha história. "Mas o Lula 1 é diferente do Lula 2, que é diferente do Lula 3". Obviamente que eu estou diferente. Eu estou mais bonito agora. Estou mais experiente. Tenho mais conhecimento. E eu quero fazer as coisas melhor. Senão vocês acham que eu votaria para presidir. Você acha que eu sou louco de ter voltado para ser pior do que eu fui? Não! Eu tenho certeza que nós vamos fazer muito mais do que fizemos em 2003, 2010 e 2012 com a Dilma.