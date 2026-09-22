LNF anuncia fantasy game oficial para ampliar engajamento dos torcedores

A Liga Nacional de Futsal (LNF) anunciou nesta terça-feira, 22, uma parceria com a Fantaking para a criação da LNF Fantasy, plataforma digital de interação com torcedores, atletas e equipes da competição. O lançamento está previsto para 2027 e terá como objetivo ampliar a participação dos fãs no acompanhamento da liga no Brasil e em outros países.

O projeto faz parte do planejamento estratégico da LNF para os próximos quatro anos de gestão. Segundo o presidente da entidade, Fellipe Drommond, a criação de um game oficial da competição estava entre as iniciativas previstas pela diretoria para aproximar o público do futsal por meio de novas plataformas digitais.

"Ter um game da LNF era um sonho e uma promessa da nossa diretoria em nosso planejamento estratégico para os próximos quatro anos de gestão. Nenhuma grande liga de futsal no mundo tem uma plataforma assim", afirmou Drommond.

Como vai funcionar a LNF Fantasy?

A LNF Fantasy será estruturada como uma plataforma de engajamento digital que pretende ir além do formato tradicional de um fantasy game, modelo em que usuários montam equipes virtuais com atletas reais e acumulam pontuações conforme o desempenho nas partidas.

A proposta da LNF e da Fantaking é criar novas formas de interação entre torcedores, clubes, patrocinadores e marcas ligadas ao ecossistema da competição. A iniciativa será integrada ao ambiente digital da liga, que já conta com a LNF Fans, plataforma voltada à aproximação com o público.

Parceria mira engajamento dos fãs de futsal

Segundo Alessandro Molinari, CEO da Fantaking, a parceria busca desenvolver uma nova experiência para os fãs do futsal, especialmente no mercado brasileiro, onde a modalidade possui uma comunidade de torcedores.

"Estamos muito orgulhosos de iniciar essa jornada com a LNF. O futsal tem uma comunidade enorme e apaixonada, especialmente no Brasil, e acreditamos no potencial de criar uma nova forma de os torcedores viverem e se engajarem com a competição", declarou Molinari.

A LNF informou que novos detalhes sobre a plataforma serão divulgados nos próximos meses, conforme o desenvolvimento do projeto avance até a previsão de lançamento em 2027.