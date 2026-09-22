Delta do Yangtzé triplica exportações de robôs e registra recorde no comércio exterior

As exportações de robôs da região do Delta do Yangtzé, na China, chegaram a RMB 16 bilhões nos primeiros oito meses de 2026, três vezes o valor registrado no mesmo período do ano passado. O resultado considera quatro categorias: robôs cirúrgicos, biomiméticos inteligentes, de limpeza e industriais.

Entre janeiro e agosto, o Delta do Yangtzé exportou RMB 5,35 trilhões em produtos eletromecânicos, alta de 26,6% na comparação anual. Esses itens responderam por 64,2% de todas as exportações da região.

Algumas categorias registraram aumentos ainda maiores. As exportações de circuitos integrados chegaram a RMB 730,44 bilhões, o dobro do valor do mesmo período de 2025. As vendas de automóveis ao exterior somaram RMB 434,49 bilhões, alta de 66,8%, enquanto as de navios cresceram 30,8%, para RMB 181,37 bilhões.

Produtos ligados a setores emergentes também ganharam espaço. Veículos elétricos, produtos fotovoltaicos e baterias de lítio somaram RMB 565,85 bilhões em exportações, crescimento de 59,4%. Já os produtos de alta tecnologia relacionados à indústria de inteligência artificial alcançaram RMB 2,24 trilhões, aumento de 48,6%.

As importações acompanharam esse movimento. O Delta do Yangtzé importou RMB 2,26 trilhões em produtos eletromecânicos, 36,2% a mais que no mesmo período do ano anterior. Só os componentes eletrônicos responderam por RMB 1,11 trilhão, alta de 72,5%.

No total, as importações e exportações da região atingiram RMB 13,16 trilhões entre janeiro e agosto, o maior valor já registrado para esse período. O resultado representa crescimento anual de 18,8%.

O Delta do Yangtzé respondeu por 37,8% de todo o comércio exterior da China nos oito primeiros meses do ano. Segundo os dados divulgados pela Alfândega de Xangai em 22 de setembro, a região acumula 18 meses consecutivos de crescimento no comércio exterior.

Fonte: news.cn