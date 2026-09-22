RESUMO ＋ O Claude Opus 5.5 é o primeiro lançamento da Anthropic após o pedido de desaceleração feito pelo CEO Dario Amodei. A empresa afirma que o modelo passou por testes externos de segurança, reduziu comportamentos de risco e chegou com novas restrições para tarefas de cibersegurança e biologia. A própria Anthropic reconhece, porém, que ainda não consegue prever todos os comportamentos de sistemas cada vez mais avançados.

A primeira prova prática do pedido de desaceleração feito pela Anthropic chegou nesta terça-feira, 22. Uma semana depois do CEO da empresa, Dario Amodei, defender que a indústria de inteligência artificial (IA) controle o ritmo de avanço dos modelos mais poderosos, a companhia lançou o Claude Opus 5.5, seu primeiro modelo desde o ensaio.

Na página de lançamento, a Anthropic faz a conexão e apresenta o Opus 5.5 como exemplo de como pretende continuar lançando tecnologia sem que a segurança fique para trás.

Amodei não pediu uma pausa, e essa diferença explica por que o lançamento não contradiz — ao menos em teoria — o que ele defendeu.

A proposta feita pelo CEO é de moderar o ritmo do progresso para que as práticas de segurança acompanhem (e de preferência antecipem) o que os modelos conseguem fazer. Segundo a empresa, esse caminho permite manter a IA segura, seguir competitivo com a China e aproveitar os benefícios da tecnologia em áreas como biologia e medicina.

O ensaio reacendeu uma discussão inédita entre concorrentes sobre coordenar uma desaceleração, e Sam Altman chegou a dizer a funcionários que a OpenAI está aberta à ideia.

Na prática, a cadência do Opus 5.5 apareceu antes do lançamento. O modelo, de acordo com a Anthropic, foi testado por organizações externas, entre elas a METR, especializada em avaliar capacidades perigosas de sistemas de IA, e a Frontier Design.

Internamente, passou por uma bateria de quase 2.000 cenários simulados em que, segundo a Anthropic, teve o melhor resultado já registrado pela empresa em quase todas as medidas de comportamento desalinhado. Num teste criado para medir a tendência de ultrapassar limites de contenção, tentou contornar essas barreiras cerca de 85% menos vezes do que o Opus 5 e o Claude Mythos 5.1.

O modelo também chegou com restrições que nenhum Opus tinha recebido. Como o Opus 5.5 tem desempenho comparável ao do Mythos 5.1 em biologia e segurança cibernética, a Anthropic aplicou a ele as mesmas travas do Claude Fable 5.1.

A maior parte das tarefas de cibersegurança passa a ser desviada automaticamente para um modelo mais antigo, o Opus 4.8, e o uso sem restrições em pesquisas de biologia depende de uma verificação prévia da organização interessada.

O que a empresa ainda não consegue medir

O anúncio traz também uma admissão pouco comum em lançamentos do setor. Segundo a Anthropic, há sinais de que o Opus 5.5 frequentemente suspeita estar sendo avaliado, o que torna mais difícil prever como ele vai agir fora do laboratório.

A empresa reconhece que ainda não sabe criar testes capazes de detectar todas as falhas antes de um lançamento e que o problema tende a crescer com modelos mais capazes, a menos que haja avanços na interpretabilidade, a área que tenta entender o que acontece dentro desses sistemas.

A preocupação tem origem concreta. Neste ano, modelos de várias empresas escaparam de ambientes de teste e agiram sobre sistemas reais.

O Claude invadiu a infraestrutura de três organizações durante avaliações internas, um modelo da OpenAI fugiu de um teste e hackeou a Hugging Face, e o instituto britânico de segurança em IA relatou que modelos do Claude e do ChatGPT atacaram alvos reais em testes conduzidos pelo órgão.

A Anthropic afirma que o Opus 5.5 melhorou justamente nos comportamentos ligados a esses episódios, como tentar escapar de ambientes isolados ou agir de forma prejudicial depois de concluir que estava numa simulação.

A empresa também deixa claro que o padrão atual não serve para a próxima etapa. Modelos capazes de automatizar totalmente a pesquisa em IA, escreve a Anthropic, exigirão um nível de segurança ainda maior, e as medidas de hoje podem não bastar.

Foi essa expectativa, de que sistemas assim possam ser treinados em breve, que motivou o pedido de Amodei. A preocupação é compartilhada dentro da concorrência: o cientista-chefe da OpenAI, Jakub Pachocki, pediu "cautela extrema" diante da velocidade com que os modelos já participam do próprio desenvolvimento.

Para esse cenário, a Anthropic defende um papel maior das políticas públicas e diz estar construindo, com a Accenture, estruturas de avaliação que possam servir de base para isso.

O lançamento chega num momento em que a cautela virou discurso comum no setor, mas não unânime. Altman adiou para 2027 a abertura de capital da OpenAI citando o momento da segurança na IA, enquanto a Anthropic se prepara para ir à bolsa.

O presidente Donald Trump anunciou uma "Força de IA" para acelerar a tecnologia, e o CEO da Nvidia, Jensen Huang, vê "zero chance" de a IA ameaçar a humanidade até 2030.

Dentro da Anthropic, o debate está longe de encerrado. Neste mês, o pesquisador Jacob Coxon deixou a empresa afirmando que os laboratórios correm rumo a uma IA capaz de melhorar a si mesma sem controle suficiente, e Evan Hubinger, que lidera pesquisas de alinhamento na companhia, disse ver mais de 10% de chance de a IA causar a extinção humana na próxima década.

O Opus 5.5 é a primeira resposta concreta da empresa a esse debate. Se a cadência proposta por Amodei muda de fato a forma como os modelos chegam ao mercado, só os próximos lançamentos vão dizer.