Genial/Quaest: Helder tem 21% e Éder Mauro, 14%, em corrida ao Senado no Pará

O ex-governador Helder Barbalho (MDB) lidera a corrida por uma das duas vagas do Pará no Senado, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Em um cenário de votos consolidados, Barbalho registra 21% das intenções de voto.

Em segundo lugar aparece o delegado Éder Mauro (PL), que marca 14%. Como a eleição de 2026 definirá duas vagas por estado, a disputa pelo segundo posto segue pulverizada entre os demais concorrentes, com as movimentações ocorrendo no limite da margem de erro de três pontos percentuais.

Ainda neste cenário, Zequinha Marinho (Podemos) aparece com 7%, seguido por Celso Sabino (PDT) e Paulo Rocha (PT), ambos com 5%, e Joaquim Passarinho (PL), com 4%.

Entre os demais nomes, Chicão (União) tem 3%, enquanto Gizelle Freitas (PSOL), Lívia Noronha (Solidariedade) e Breno Guimarães (Novo) pontuam com 1% ou menos. Gal Leite (UP) e Marcelino Conti de Souza (Psol) não pontuaram.

Os indecisos somam 26% e os votos em branco e nulos representam 12%.

Outros três cenários, com nomes a mais ou a menos, ainda isolam os três melhores colocados no primeiro cenário, sem grandes oscilações Eles sempre na mesma ordem.

Ao detalhar as escolhas dos eleitores para o Senado, o levantamento demonstra que Helder consolida 34% como primeira opção de voto, contra 20% de Éder Mauro.

Quando questionados sobre o segundo voto para o Senado, o índice de indecisos salta para 30%, indicando que grande parte do eleitorado paraense ainda não definiu sua segunda escolha.

Rejeição e avaliação do governo estadual

No quesito rejeição, Helder Barbalho e Delegado Éder Mauro dividem o topo com 38% de eleitores que afirmam conhecer e não votar neles de jeito nenhum.

O petista Paulo Rocha aparece logo atrás, com 32% de resistência, seguido por Zequinha Marinho, que marca 27% de rejeição entre o eleitorado paraense.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 21 e 25 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo PA-04548/2026.