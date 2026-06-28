Quem é isento de multa eleitoral? Confira os procedimentos de solicitação

Eleições 2026: legislação eleitoral prevê a possibilidade de dispensa do pagamento em situações específicas (Elza Fiúza/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 28 de junho de 2026 às 09h00.
A multa eleitoral é aplicada a eleitores que deixam de votar e não apresentam justificativa dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral. No entanto, a legislação brasileira prevê situações específicas em que o cidadão pode ficar isento do pagamento.
Para evitar débitos indevidos e manter a situação regular com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entender quem tem direito à isenção e como solicitá-la é essencial.
Confira as regras e como solicitar a isenção das multas a seguir.
Não há aplicação de multa eleitoral para eleitores em que o voto é facultativo, conforme previsto na Constituição Federal e aplicado pela Justiça Eleitoral.
Nesses casos, a ausência às eleições não gera penalidade. São eles:
Esses eleitores podem votar, mas não são obrigados a comparecer às urnas.
A multa também não é aplicada quando o eleitor justifica a ausência dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral.
A justificativa pode ser feita pelos canais oficiais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, como o aplicativo e-Título e sistemas eletrônicos disponibilizados no período eleitoral.
Se a justificativa for aceita, a ausência é regularizada e não há geração de multa.
Quando a multa já foi aplicada, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de dispensa do pagamento em situações específicas, mediante análise da Justiça Eleitoral.
Entre elas, está a hipótese de hipossuficiência econômica, em que o eleitor pode declarar não possuir condições financeiras de arcar com o valor da multa, sujeito à avaliação da autoridade judiciária eleitoral.
Em situações excepcionais previstas em normas da Justiça Eleitoral, também podem ser analisadas condições pessoais que dificultem o cumprimento das obrigações eleitorais, sempre mediante decisão individual.
O eleitor que estiver em débito com a Justiça Eleitoral pode regularizar sua situação de duas formas:
Após a regularização, o sistema eleitoral atualiza automaticamente a situação do eleitor.
O eleitor que permanece em débito com a Justiça Eleitoral pode ficar impedido de: