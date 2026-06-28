Quem é isento de multa eleitoral? Confira os procedimentos de solicitação

A multa eleitoral é aplicada a eleitores que deixam de votar e não apresentam justificativa dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral. No entanto, a legislação brasileira prevê situações específicas em que o cidadão pode ficar isento do pagamento.

Para evitar débitos indevidos e manter a situação regular com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entender quem tem direito à isenção e como solicitá-la é essencial.

Confira as regras e como solicitar a isenção das multas a seguir.

Quem não paga multa eleitoral

Não há aplicação de multa eleitoral para eleitores em que o voto é facultativo, conforme previsto na Constituição Federal e aplicado pela Justiça Eleitoral.

Nesses casos, a ausência às eleições não gera penalidade. São eles:

Jovens de 16 e 17 anos;

Pessoas com 70 anos ou mais;

Pessoas analfabetas.

Esses eleitores podem votar, mas não são obrigados a comparecer às urnas.

Quando a multa eleitoral não é aplicada

A multa também não é aplicada quando o eleitor justifica a ausência dentro do prazo legal estabelecido pela Justiça Eleitoral.

A justificativa pode ser feita pelos canais oficiais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, como o aplicativo e-Título e sistemas eletrônicos disponibilizados no período eleitoral.

Se a justificativa for aceita, a ausência é regularizada e não há geração de multa.

Quem pode ter dispensa do pagamento da multa

Quando a multa já foi aplicada, a legislação eleitoral prevê a possibilidade de dispensa do pagamento em situações específicas, mediante análise da Justiça Eleitoral.

Entre elas, está a hipótese de hipossuficiência econômica, em que o eleitor pode declarar não possuir condições financeiras de arcar com o valor da multa, sujeito à avaliação da autoridade judiciária eleitoral.

Em situações excepcionais previstas em normas da Justiça Eleitoral, também podem ser analisadas condições pessoais que dificultem o cumprimento das obrigações eleitorais, sempre mediante decisão individual.

Como regularizar a situação eleitoral

O eleitor que estiver em débito com a Justiça Eleitoral pode regularizar sua situação de duas formas:

Pagamento da multa eleitoral pelos meios disponibilizados pelo TSE e pelos Tribunais Regionais Eleitorais;

Solicitação de dispensa do pagamento, quando houver enquadramento nas hipóteses previstas e análise favorável da Justiça Eleitoral.

Após a regularização, o sistema eleitoral atualiza automaticamente a situação do eleitor.

Consequências de não regularizar

O eleitor que permanece em débito com a Justiça Eleitoral pode ficar impedido de: