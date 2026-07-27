Genial/Quaest: Hana Ghassan tem 24% e Daniel Santos, 20%, no 1º turno no Pará

A corrida pelo governo do Pará apresenta um cenário acirrado, segundo a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. Em um cenário de primeiro turno, Hana Ghassan (MDB) registra 24% das intenções de voto, seguida pelo Dr. Daniel Santos (Podemos), com 20%, configurando empate técnico.

A pesquisa aponta que a atual governadora oscilou positivamente em relação a abril (quando tinha 19%), enquanto o candidato do Podemos recuou dois pontos.

Entre os demais nomes, Mário Couto (DC) pontua com 11%, seguido por Araceli Lemos (PSOL), Cleber Rabelo (PSTU) e Raquel Brício (UP), todos com 2% cada. Os eleitores indecisos somam 26%, enquanto votos brancos ou nulos representam 13%.

Em um segundo cenário de primeiro turno, sem Couto, a distância entre os dois primeiros colocados diminui. Ghassan registra 25% e Santos, 23%. Cleber Rebelo sobe para 5% e Araceli Lemos, para 4%.

2º turno, rejeição e avaliação de governo

A polarização entre os dois principais líderes se consolida também em um eventual segundo turno. Em um confronto direto, Hana Ghassan pontua com 36%, enquanto Dr. Daniel Santos atinge 35%.

Neste quadro binário, o volume de eleitores indecisos é de 18%, e 11% declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não pretendem comparecer às urnas.

O levantamento mediu o peso da atual administração na sucessão estadual. A governadora Hana Ghassan tem 66% de aprovação entre os paraenses, um ativo que alavanca a base de sua pré-candidata. Outros 25% desaprovam a gestão.

Quando questionados sobre o potencial de rejeição, Mário Couto lidera com 36% de eleitores que o conhecem e não votariam nele de jeito nenhum. Hana Ghassan registra 20% de rejeição, situando-se levemente acima de Dr. Daniel Santos, que marca 16% neste mesmo quesito desfavorável.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 900 eleitores entre 21 e 25 de julho, por meio de coleta domiciliar. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo PA-04548/2026 e BR-06752/2026.