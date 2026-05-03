Posso votar sem o título de eleitor?

Votar não depende da apresentação do título de eleitor em papel no dia da eleição. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o documento físico não é obrigatório, sendo essencial apenas que o eleitor esteja com a situação regularizada e compareça ao local correto de votação.

Para conseguir votar, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto. São aceitos RG, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte. Sem essa identificação, o voto não é permitido, mesmo que o eleitor tenha o número do título ou saiba sua seção eleitoral.

Além disso, é possível utilizar o aplicativo e-Título, que funciona como versão digital do documento. Nos casos em que o aplicativo exibe a foto do eleitor, ele pode ser apresentado diretamente na seção eleitoral, substituindo o documento físico.

Mesmo sem o título, é fundamental saber onde votar. O local de votação pode ser consultado previamente pelo site da Justiça Eleitoral ou pelo próprio e-Título, que também informa zona e seção eleitoral.

O TSE orienta que o eleitor verifique sua situação com antecedência. Caso haja irregularidades, como pendências por ausência em eleições anteriores, será necessário regularizar o cadastro para garantir o direito ao voto.