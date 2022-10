Eleições 2022: pode levar cachorro para votar?

Neste domingo, 30, acontece o segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência da República e mais de 156 milhões de brasileiros vão às urnas. Mas, na hora de votar, várias dúvidas sobre conduta surgem para os eleitores. Uma delas é: será que pode levar cachorros, gatos e outros animais de estimação para as zonas eleitorais?

A resposta é que sim e não. Isso porque a legislação eleitoral não tem qualquer menção à presença de pets nas zonas eleitorais. Nesses casos, o critério de permissão ou não dos animaizinhos na cabine de votação recai sobre o/a presidente da mesa eleitoral, assim como os mesários.

O único acesso garantido por direito para permanência de animais de estimação dentro das zonas eleitorais é concedido a pessoas com deficiência visual, que podem acessar os locais de votação na presença de um cão-guia.

De acordo com o nº 1, do artigo 44º da Lei Eleitoral da Assembleia da República (Lei nº 14/79, de 16 de maio), "compete ao presidente da mesa, coadjuvado pelos vogais desta, assegurar a liberdade dos eleitores, manter a ordem e, em geral, regular a polícia na assembleia, adoptando para esse efeito as providências necessárias".

