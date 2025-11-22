Decisão de Moraes cita distância entre casa de Bolsonaro e embaixada dos EUA

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, cita a distância entre a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a embaixada dos Estados Unidos para justificar a ordem de prisão.

“Importante destacar, ainda, que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 km (treze quilômetros) do Setor de Embaixadas Sul de Brasília/DF, onde fica localizada a embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 (quinze) minutos de carro”, afirmou.

O ministro recordou que as investigações da PF mostraram que Bolsonaro planejou fugir para a embaixada da Argentina durante as investigações.

Moraes afirmou ainda que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica registrada na madrugada e a vigília convocada por Flávio Bolsonaro "evidenciam o elevado risco de fuga" do ex-presidente.



"A repetição do modus operandi da convocação de apoiadores, com o objetivo de causar tumulto para a efetivação de interesses pessoais criminosos; a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próxima à residência do réu; e a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por corréu, aliada política e familiar evidenciam o elevado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO", afirmou.

O ministro citou ainda a fuga de aliados de Bolsonaro, como Alexandre Ramagem, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, que também deixaram o Brasil "com objetivo de se furtar à aplicação da lei penal".

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado pela PF. Ele foi levado para Superintendência da Polícia Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como ex-presidentes.

A prisão não tem relação o cumprimento da pena de Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado, no dia 11 de setembro, a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA SOBRE PRISÃO DE BOLSONARO?