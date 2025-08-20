Bolsonaro planejou pedir asilo político a Javier Milei, diz PF

A Polícia Federal encontrou um documento de texto no computador do ex-presidente Jair Bolsonaro no qual ele escreveu uma minuta de pedido de asilo político endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei.

"Durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo de texto no formato .docx, com última modificação em 12.02.2024, cujo conteúdo revela que JAIR MESSIAS BOLSONARO praticou atos para obter asilo político na Argentina", diz o relatório da PF.

O documento faz parte do relatório final dos investigadores, concluído nesta quarta-feira, 20, e enviado ao Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado por Bolsonaro.

Foram indiciados o ex-presidente e seu filho Eduardo, deputado federal licenciado que está nos Estados Unidos, pelos crimes de coação no curso do processo e atentado ao Estado democrático de Direito.

O que a PF encontrou sobre o pedido de asilo de Bolsonaro para Milei

Segundo a PF, no texto encontrado no computador do ex-presidente, Bolsonaro alegou perseguição política no Brasil:

“De início, devo dizer que sou, em meu país de origem, perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos. No âmbito de tal perseguição, recentemente, fui alvo de diversas medidas cautelares. Para decretação de tais medidas foram mencionados os delitos dos Arts. 359-I e 359-M do Código Penal brasileiro."

Trecho do relatório da PF que cita uma minuta de pedido de asilo político de Jair Bolsonaro a Javier Milei, presidente da Argentina

O arquivo de texto teve sua última modificação em 12 de fevereiro de 2024. O conteúdo desse arquivo revela que Bolsonaro "praticou atos para obter asilo político na Argentina", aponta a PF.

"Embora o documento seja um único arquivo editável, sem data e assinatura, o seu teor indica que o réu, desde o início da operação Tempus Veritatis [que investiga a tentativa de golpe de Estado], estava planejando ações para fugir do país e evitar a aplicação da lei penal", destacou a Polícia Federal.

A data da última modificação do documento coincide com o momento em que o ex-presidente esteve na embaixada da Hungria no Brasil, segundo revelou o jornal The New York Times, onde permaneceu por duas noites.

Essa visita aconteceu quatro dias após a apreensão de seu passaporte pela Polícia Federal, durante uma operação.

De acordo com a PF, o autor do documento que consta nos metadados é Fernanda Bolsonaro, o que, para os investigadores, sugere que seja Fernanda Figueira Bolsonaro, nora do ex-presidente e esposa do senador Flavio Bolsonaro.

"Os elementos informativos encontrados indicam, portanto, que o ex-presidente JAIR BOLSONARO tinha em sua posse documento que viabilizaria sua evasão do Brasil em direção à República Argentina,

notadamente após a deflagração de investigação pela Polícia Federal com a identificação de materialidade e autoridade delitiva quanto aos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito por organização criminosa", afirma a PF.

O que a PF fez em relação a Bolsonaro?

A Polícia Federal concluiu e enviou ao Supremo Tribunal Federal o relatório de investigação sobre ações de interferência em uma ação judicial que apura uma tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Na peça, a corporação indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pelos crimes de coação no curso do processo e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.