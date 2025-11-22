Veja vídeo da cela especial que Jair Bolsonaro está preso na PF

Com frigobar, ar condicionado e televisão, a cela especial que o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido é uma sala de Estado na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmar um possível risco de fuga do ex-presidente.

Na condição de ex-presidente da República, Bolsonaro tem direito a cumprir prisão preventiva em um espaço reservado a autoridades, dentro da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

O acesso à chamada Sala de Estado é garantida pela Constituição a quem possui prerrogativa de foro. Outros ex-presidentes presos na história recente também foram levados para espaços como esse.

Ao contrário de um cárcere comum, a sala de Estado possui algumas comodidades, conforme apurou a EXAME:

banheiro privativo

televisão

frigobar

ar-condicionado

mesa

cadeira

cama

O espaço é semelhante ao que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou, quando foi preso pela operação Lava Jato.

Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na manhã deste sábado, 22. Não se trata ainda do cumprimento de pena pelas condenações que o ex-presidente sofreu no Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde agosto, mas a nova decisão do STF determinou a detenção do ex-presidente.

Na véspera da prisão de hoje, o senador Flávio Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para convocar uma vigília pelo pai em Brasília. A publicação motivou a ordem de prisão preventiva do ex-presidente, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Moraes afirmou ainda que a vigília representava um risco de fuga, uma vez que foi informado pela PF que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro foi violada.

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", diz a decisão de Moraes.

O ministro disse ainda na decisão que o vídeo de Flávio Bolsonaro usa o mesmo "modus operandi da organização criminosa que tentou um golpe de estado em 2022".

"Utilizando a metodologia da milícia digital para disseminar por múltiplos canais mensagens de ataque e ódio contra as instituições", disse.

Bolsonaro foi condenado, no dia 11 de setembro, a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado. Os demais sete réus também foram considerados culpados e condenados a penas entre dois e 26 anos de prisão.

A ordem de prisão ocorre após o STF rejeitar os recursos da defesa do ex-presidente e os advogados pedirem que o cumprimento da pena ocorra em prisão domiciliar.

A defesa de Bolsonaro informou à EXAME que ainda não teve acesso ao documento que decretou a medida e por isso não iria comentar.