'Isso é pacote de pai para filho', diz Boulos sobre financiamento para Uber, 99 e táxi

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta terça-feira que o Move Aplicativos, programa de financiamento de veículos para motoristas de aplicativos e taxistas, é "pacote de pai para filho". O programa vai oferecer seis meses de carência para o início do pagamento das parcelas e 72 meses (seis anos) para quitação dos veículos.

O programa foi anunciado nesta terça em um evento com a participação de Lula, Boulos, ministros do governo e representantes das categorias de motoristas de aplicativos e taxistas. O valor de cada financiamento é R$ 150 mil.

"O que está sendo anunciado aqui é um pacote de pai para filho. Só o presidente Lula para poder tomar uma medida como esta porque o governo está do lado dos trabalhadores. O governo do Lula é o governo dos taxistas, dos motoristas de Uber e dos mototaxistas", afirmou Boulos em seu discurso.

Além do Move Aplicativos, o governo vai enviar uma medida provisória que elimina a necessidade de curso preparatório para o exercício da atividade de motofrete e mototáxi, bem como retira o limite de ao menos 21 anos de idade e a obrigatoriedade de que as motos tenham placa vermelha.

Boulos ressaltou que as condições do Move Aplicativos "hoje não existem no mercado", uma vez que permitem que o pagamento do veículo só comece seis meses após a aquisição do bem.