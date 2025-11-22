Bolsonaro tinha intenção de romper tornozeleira, diz decisão de Moraes

Na decisão sobre a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirma que o ex-presidente tinha intenção de romper a tornozeleira eletrônica "para garantir êxito em sua fuga". O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou ao STF uma "ocorrência de violação do equipamento" pouco após a meia noite deste sábad0, 22.

A íntegra desse trecho da decisão diz:

"O Centro de Integração de Monitoração Integrada do Distrito Federal comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, às 0h08min do dia 22/11/2025. A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho."

A convocação a qual Moraes se refere é um vídeo postado pelo senador Flávio Bolsonaro em seu perfil no X, ex-Twitter, no final da tarde de ontem. A publicação motivou a ordem de prisão preventiva do ex-presidente.

"Eu te convido para uma vigília que começa nesse [sic] sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai", disse o senador, no vídeo publicado no final da tarde de ontem, 21.

Vamos invocar o Senhor dos Exércitos!

A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você: assista ao vídeo até o final! VIGÍLIA PELA SAÚDE DE BOLSONARO E PELA… pic.twitter.com/cYeWu7WG6p — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 21, 2025

A decisão de Moraes diz que "os elementos informativos apresentados evidenciam a possibilidade concreta de que a vigília convocada ganhe grande dimensão, com a concentração de centenas de adeptos do ex-presidente nas imediações de sua residência".

Na decisão, o ministro do Supremo também mencionou a curta distância entre a residência de Bolsonaro em Brasília, o Condomínio Solar de Brasília II, onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar, e embaixada dos Estados Unidos. A íntegra desse trecho diz:

"Importante destacar, ainda, que o condomínio do réu está localizado a cerca de 13 km (treze quilômetros) do Setor de Embaixadas Sul de Brasília/DF, onde fica localizada a embaixada dos Estados Unidos da América, em uma distância que pode ser percorrida em cerca de 15 (quinze) minutos de carro. Rememoro que o réu, conforme apurado nestes autos, planejou, durante a investigação que posteriormente resultou na sua condenação, a fuga para a embaixada da Argentina, por meio de solicitação de asilo político àquele país."