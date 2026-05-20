Sem experiência no currículo? Ter esses projetos podem ser seu maior trunfo no primeiro emprego

Jovens que estão em busca de uma primeira oportunidade profissional, se sentem perdidos em apresentar repertório, muitas vezes porque não sabem como apresentá-los uma vez que não têm nenhuma experiência profissional.

No entanto, quando os recrutadores fazem processos seletivos, eles devem ter em mente que candidatos, principalmente para vagas iniciais como estágios, trainee ou assistentes, muitas vezes não terão experiências prévias.

Por isso consideram a bagagem de trabalhos desenvolvidos durante a graduação, trabalhos comunitários e atividades extracurriculares contam para avaliar o desenvolvimento e a adaptação deste candidato.

O valor dos projetos da faculdade

Trabalhos de conclusão de curso, pesquisas, estudos de caso e até tarefas complexas feitas em sala de aula valem muito para o mercado. Quando o estudante mostra como criou um projeto na faculdade, prova que sabe analisar problemas com competências técnicas.

Para que essa parte do portfólio funcione bem, é importante explicar qual era o desafio inicial, o método usado e o resultado final. Essa estrutura ajuda o recrutador a entender a linha de raciocínio e o jeito de trabalhar do candidato, vendo de perto como a teoria vira prática.

Aprenda a transformar suas experiências em argumentos fortes para conquistar sua primeira oportunidade

Como organizar e apresentar as informações

Na hora de montar o portfólio, é preciso escolher com cuidado o que é relevante e como apresentá-lo. As quatro dicas a seguir mostram como transformar essas produções em uma vitrine são:

1. Selecionar os melhores projetos

Em vez de listar todas as atividades feitas ao longo dos anos de estudo, o ideal é escolher de três a cinco trabalhos. O foco deve estar nas produções que mostram a melhor qualidade técnica e que tenham relação direta com o objetivo de carreira.

2. Priorizar a clareza e o visual limpo

A apresentação do material precisa ser organizada e fácil de navegar. O uso de sites gratuitos e de redes profissionais, como o LinkedIn, funciona muito bem para exibir os arquivos, permitindo que o recrutador encontre as informações de forma rápida.

3. Contar a história do projeto

Mais do que apenas exibir o resultado final, o portfólio deve explicar o processo de desenvolvimento. Indicar as ferramentas utilizadas, as dificuldades enfrentadas e os aprendizados conquistados ao longo do caminho agrega um valor extra para a candidatura.

4. Destacar dados e números

Destaque os resultados quantitativos, como o alcance de uma publicação em uma empresa júnior ou o número de pessoas atendidas em uma ação social. Os números ajudam a traduzir o esforço em resultados visíveis, trazendo mais peso e credibilidade para o material.

Ao transformar a rotina de estudos e a vida pessoal em um documento bem organizado, o jovem profissional compensa a falta de histórico no currículo e mostra que está pronto para os desafios do mercado de trabalho.

Preparação também faz parte do portfólio

Além de reunir projetos e experiências, o candidato precisa saber apresentar essa trajetória durante as etapas do processo seletivo. Para apoiar os candidatos nesse momento, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Processo Seletivo, voltado a quem busca vagas de estágio, trainee, analista ou primeiras oportunidades no mercado.

A formação aborda desde a leitura estratégica de uma vaga até a construção de currículo, LinkedIn e narrativa pessoal. Em oito módulos, o curso também trata de entrevistas, testes, dinâmicas e do uso de inteligência artificial para organizar respostas, treinar argumentos e compreender melhor como recrutadores avaliam candidatos.

Se preparar também faz parte da busca pela primeira vaga. Acesse gratuitamente o curso Processo Seletivo, do Na Prática