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Quanto custa ir à abertura da Copa do Mundo 2026? Passagem, hotel, ingresso e orçamento completo

O jogo inaugural acontece em 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México. É o único confronto do dia em todo o torneio e o único estádio da história a sediar três Copas do Mundo

A Copa do Mundo de 2026: início em11 de junho no México (Hector Vivas/Getty Images)

A Copa do Mundo de 2026: início em11 de junho no México (Hector Vivas/Getty Images)

GF
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07h06.

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A Copa do Mundo de 2026 começa em 11 de junho, numa quinta-feira, com México e África do Sul no Estádio Azteca, na Cidade do México. Será o único jogo do dia em todo o torneio, o que concentra toda a atenção mundial na cidade. O Azteca se torna o primeiro estádio da história a sediar três Copas do Mundo, depois de 1970 e 1986. A expectativa do governo local é receber cerca de 5 milhões de visitantes ao longo do torneio.

Os ingressos

Os ingressos oficiais para o jogo de abertura custam entre US$ 353 e US$ 706 no site da Fifa, o equivalente a R$ 1.961 e R$ 3.926. A Fifa adotou precificação dinâmica para 2026, o que significa que os valores podem subir conforme a demanda. A plataforma oficial de revenda da entidade permite a compra de ingressos de segunda mão, mas sem garantia de disponibilidade e com preços frequentemente acima do valor de face. No México, uma regra específica impede a revenda com lucro: o mercado local opera a preço de custo. Ainda assim, ingressos fora da plataforma oficial circulam em sites de revenda internacionais por valores bem acima disso.

As passagens

A Cidade do México é, entre as sedes da Copa, uma das opções mais acessíveis para o brasileiro em termos de passagem. A rota São Paulo-Cidade do México opera com voos diretos pela Aeromexico e LATAM, além de opções com conexão por Copa Airlines, Avianca e GOL. Os preços de ida e volta para junho de 2026 variam entre R$ 2.817 e R$ 3.787 nas buscas mais recentes, segundo o Google Flights e a Decolar. Valores mais altos aparecem para quem deixou para comprar perto da data. Uma vantagem logística: não é necessário visto para brasileiros em viagens turísticas de até 180 dias ao México. Passaporte válido, passagem de retorno e comprovante de hospedagem são suficientes.

A hospedagem

Os hotéis na Cidade do México durante a Copa registram alta expressiva nas diárias. No período do jogo de abertura, as diárias variam entre US$ 145 e US$ 742, alta de 48,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento da PredictHQ. Em bairros mais procurados como Polanco, Roma e Condesa, alguns estabelecimentos já cobram mais do dobro do preço habitual. Hotéis próximos ao Estádio Azteca, no sul da cidade, têm opções a partir de US$ 120 por noite. A diária média durante o torneio gira em torno de US$ 500, podendo chegar a US$ 1.900 em hotéis de luxo.

O orçamento total

Uma viagem de sete dias à Cidade do México durante a Copa, no cenário econômico e sem ingresso, custa em média entre R$ 13.000 e R$ 19.000 por pessoa, segundo levantamento do comparador de seguro de viagem Comparar. Com o ingresso oficial para o jogo de abertura, o valor sobe entre R$ 15.000 e R$ 23.000. O seguro viagem para o México custa em média R$ 65 por dia, totalizando cerca de R$ 455 para sete dias.

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