Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Bolsonaro preso: mídia internacional reage à prisão do ex-presidente

Veículos como CNN, Reuters, AFP e France 24 destacam risco de fuga, acusações de golpe e tensões com Donald Trump

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 10h21.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 10h40.

Na manhã deste sábado, 22, a mídia internacional já repercute a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A CNN afirmou que Bolsonaro foi detido em casa, em Brasília, após suspeitas de risco de fuga e de um suposto plano para romper a tornozeleira eletrônica durante um ato convocado por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. O veículo também disse que o ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto e enfrenta pena de 27 anos por liderar uma tentativa de golpe.

A agência AFP publicou que Alexandre de Moraes o classificou como "alto risco de fuga" e afirmou que a nova ordem de detenção foi tomada para impedir que Bolsonaro violasse novamente as restrições impostas. O despacho mencionado pela agência cita a investigação sobre o plano que envolveria interferências para evitar o cumprimento da sentença.

A Reuters deu ênfase ao fato de que Bolsonaro foi levado para exames de admissão pela Polícia Federal nas primeiras horas da manhã e que a prisão ocorreu antes mesmo do fim de seu processo de apelação.

A cobertura comparou a prisão atual com as restrições já impostas por violações anteriores, como o uso indevido de redes sociais e tentativas de buscar apoio internacional para barrar investigações no Brasil.

Mídia europeia e americana aborda desgaste internacional

Veículos como France 24 citaram as condições médicas do ex-presidente, apontando que sua defesa tenta reverter a possibilidade de prisão em regime comum alegando problemas de saúde, além do histórico de cirurgias e internações ligadas ao ataque sofrido em 2018.

Nos Estados Unidos, o caso voltou a reacender a relação de Bolsonaro com o presidente Donald Trump. O New York Post citou que Trump chamou as investigações de “caça às bruxas” e reagiu com sanções ao ministro Moraes, além de tarifas sobre produtos brasileiros — medidas que vinham sendo revertidas gradualmente.

O QUE SE SABE ATÉ AGORA SOBRE PRISÃO DE BOLSONARO?

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)
Próximo

Mais de Mundo

Tensão entre Japão e China desvia cruzeiros e cancela shows de surpresa

EUA alertam aeronaves civis sobre atividade militar ao redor da Venezuela

Trump recebe Mamdani e diz que socialista será um 'grande prefeito' de NY

Trump diz que quer resposta da Ucrânia sobre plano de paz até quinta-feira

Mais na Exame

Brasil

'Injustiça', 'vingança': a reação de aliados à prisão de Bolsonaro

Casual

Salão do Automóvel de São Paulo hoje; conheça principais atrações

Negócios

‘Queremos levar companhias a saltos quânticos com IA’, diz sócio da CI&T

Future of Money

A nova era dos pagamentos: como o mobile está redesenhando o consumo