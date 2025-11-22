Bolsonaro é preso pela Polícia Federal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi preso na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (PF). A informação foi divulgada inicialmente pelo portal G1 e confirmada pela EXAME.

Segundo informações, o ex-presidente foi preso preventivamente. Não se trata ainda do cumprimento de pena. Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde agosto, mas a nova decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a detenção de Bolsonaro na PF.

A EXAME apurou que ex-presidente foi levado para Superintendência da Polícia Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República. O espaço é semelhante ao que ficou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Curitiba quando foi preso pela Lava Jato.

A defesa de Bolsonaro informou à EXAME que ainda não teve acesso ao documento que decretou a medida.

Bolsonaro foi condenado, no dia 11 de setembro, a 27 anos e três meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado. Os demais sete réus também foram considerados culpados e condenados a penas entre dois e 26 anos de prisão.

A ordem de prisão ocorre após o STF rejeitar os recursos da defesa do ex-presidente e os advogados pedirem que o cumprimento da pena ocorra em prisão domiciliar.

Recurso da defesa rejeitado e defesa pede domiciliar

Na semana passada, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade o recurso contra a condenação a 27 anos e três meses de prisão. O colegiado recusou o chamado embargos de declaração, recurso que serve para rever eventuais erros, omissões ou contradições na análise da ação penal.

Com isso, a tendência era que a prisão de Bolsonaro fosse determinada ainda neste mês, segundo pessoas próximas ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, ouvido sob reserva pela EXAME.

Nos recursos ao Supremo, os advogados têm repetido as alegações apresentados ao longo do curso do processo. Uma das linhas argumentativas sustenta que Bolsonaro não pode ser considerado responsável pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 porque centenas de pessoas que estavam no local no momento da invasão das sedes dos Três Poderes já foram condenadas por "dolo direto" e ele sequer estava no Brasil.

Em sessão virtual, porém, os ministros divergiram dos advogados e mantiveram a condenação. Segundo Moraes, que foi acompanhado pelos ministros Flavio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, os argumentos da defesa no recurso reproduzem apenas "inconformismo" com o desfecho do julgamento, sem apresentar de fato situações de omissões e contradições.

Moraes disse ainda que ficou "amplamente comprovado" que os atos de 8 de janeiro de 2023 foram mais uma etapa do plano de golpe liderado por Bolsonaro.

Defesa pediu prisão domiciliar

Na sexta-feira, 21, a defesa de Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes a concessão de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente. Os advogados decidiram apresentar o pedido e não entraram com novo recurso.

A defesa alegou que Bolsonaro tem doenças permanentes, que demandam "acompanhamento médico intenso" e, por esse motivo, o ex-presidente deve continuar em prisão domiciliar.

O pedido da defesa pretende evitar que Bolsonaro seja levado para o presídio da Papuda, em Brasília.

De acordo com a defesa, a ida de Bolsonaro para o presídio terá "graves consequências" e representa risco à vida do ex-presidente.

Os advogados apresentaram exames e disseram que Bolsonaro apresenta saúde debilitada e quadro diário de soluço gastroesofágico, falta de ar e faz uso de medicamentos com ação no sistema nervoso central.

Bolsonaro foi alvo de uma facada em 2018, no dia 6 de setembro em Juiz de Fora (MG), durante a sua primeira campanha à presidência. Apesar do tempo do atentado, ele continua convivendo com problemas de saúde. Além das cirurgias, ele precisou ser internado em pelo menos 13 ocasiões.

Por que Bolsonaro foi preso?

Ainda não está claro qual foi o motivo da ordem de prisão de Bolsonaro. Por ser uma prisão preventiva, ela só pode ser decretada como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica ou para preservar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Quando Bolsonaro teve a prisão domiciliar em agosto determinada, Moraes afirmou que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares impostas a ele ao compartilhar conteúdo nas redes sociais dos filhos.