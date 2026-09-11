Datafolha senado DF: Michelle Bolsonaro, Leila e Bia Kicis têm empate técnico

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, mostra Michelle Bolsonaro (PL) na liderança da disputa pelo Senado no Distrito Federal, com 21% das intenções de voto. Leila do Vôlei (PDT) aparece em segundo lugar, com 18%, seguida por Bia Kicis (PL), com 15%, e Erika Kokay (PT), com 14%.

Na rodada anterior, Michelle tinha 19%, o que representa uma alta de dois pontos percentuais. Leila também avançou, de 16% para 18%, enquanto Bia Kicis passou de 11% para 15% e Erika Kokay, de 12% para 14%.

Como duas das três cadeiras do Distrito Federal no Senado serão renovadas nas eleições de outubro, os eleitores terão direito a dois votos para o cargo. Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 49% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.

Michelle lidera primeiro voto

Quando os entrevistados foram questionados sobre o primeiro voto, Michelle Bolsonaro amplia a vantagem e chega a 34%, contra 18% de Leila do Vôlei, 17% de Erika Kokay e 8% de Bia Kicis.

Na comparação com a pesquisa anterior, Michelle avançou de 29% para 34%. Leila passou de 16% para 18%, Erika foi de 15% para 17% e Bia oscilou de 7% para 8%.

Os demais candidatos aparecem com até 2%:

Ronaldo Fonseca (PSD): 2%;

Sebastião Coelho (Novo): 1%;

Tiago (Agir): 1%;

Guto Felicio dos Santos (PSDB): 1%;

Professor Guilherme Amorim (UP): 1%;

Zanata (PSTU): 0%;

Marley (Avante): 0%;

David Horn (PCO): 0%;

Avenir Rosa (Democrata): 0%.

Em branco, nulo ou nenhum somam 9%, enquanto 6% estão indecisos.

Bia Kicis lidera segundo voto

Na escolha do segundo voto, Bia Kicis aparece em primeiro lugar, com 21%. Leila do Vôlei tem 19%, Erika Kokay registra 11% e Michelle Bolsonaro aparece com 9%.

Bia foi a candidata que mais cresceu nesse recorte, passando de 14% para 21% desde a pesquisa anterior. Leila avançou de 17% para 19%, enquanto Erika passou de 8% para 11%. Michelle manteve os 9% registrados anteriormente.

Entre os demais candidatos, Sebastião Coelho tem 4%; Professor Guilherme Amorim, 3%; Ronaldo Fonseca e Tiago, 2% cada; e Zanata, Avenir Rosa, David Horn, Guto Felicio dos Santos e Marley aparecem com 1% cada.

Brancos, nulos ou nenhum somam 14%, e 12% dos entrevistados ainda não sabem qual será o segundo voto.

Como foi feita a pesquisa

O Datafolha ouviu 910 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo".

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os números de registro são DF-06055/2026 e BR-04623/2026.