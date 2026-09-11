Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Datafolha para senador em SP: Marina, Tebet, do Prado e Derrite empatam tecnicamente

O número de indecisos é de 14%, enquanto 18% afirmam que vão votar em branco ou nulo

Plenário do Senado Federal (Jefferson Rudy/Agência Senado)

Plenário do Senado Federal (Jefferson Rudy/Agência Senado)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h44.

Priorizar nos meus resultados Google

A corrida ao Senado pelo estado de São Paulo tem um empate quadruplo na disputa pelas duas vagas. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) estão tecnicamente empatados na liderança.

O levantamento mostra as duas ex-ministras empatadas numericamente em 13%. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo tem 11% e o ex-secretário de Segurança Pública do estado tem 10%.

Na sequência, o ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Sales (Novo), registra 5%, seguido por Geraldo Rufino (Podemos) e Guto Schiavetto (Missão), ambos com 3%. Os demais candidatos não passam de 2% cada.

O número de indecisos é de 14%, enquanto 18% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

  • Marina Silva (Rede): 13%
  • Simone Tebet (PSB): 13%
  • André do Prado (PL): 11%
  • Guilherme Derrite (PP): 10%
  • Ricardo Salles (Novo): 5%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 3%
  • Guto Schiavetto (Missão): 3%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Marcio Alves (UP): 2%
  • Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%
  • William Teixeira (Agir): 2%
  • Maíra de Souza (UP): 2%
  • Ednelson Cesaretti (PCO): 1%
  • Weller Gonçalves (PSTU): 0%
  • Petter Maahs (PCB): 0%
  • Em branco/nenhum: 18%
  • Indecisos: 14%

A pesquisa Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-04189/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos

Datafolha em SP: Tarcísio cresce e chega a 49% no 1º turno

Datafolha para senador no Rio: Benedita lidera e cinco nomes empatam na 2ª posição

Datafolha no Rio: Paes lidera corrida ao governo com 43%, e Ruas tem 25%

Mais na Exame

Brasil

Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos

Casual

Pool Jeans, da Riachuelo, expande portfólio feminino com novas modelagens

Carreira

7 competências que podem diferenciar um profissional do mercado financeiro

Inteligência Artificial

Entre OpenAI e DeepSeek, CEO da Y Combinator rejeita pressão contra empresas chinesas