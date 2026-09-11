Datafolha para senador em SP: Marina, Tebet, do Prado e Derrite empatam tecnicamente

Plenário do Senado Federal (Jefferson Rudy/Agência Senado)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h44.
A corrida ao Senado pelo estado de São Paulo tem um empate quadruplo na disputa pelas duas vagas. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) estão tecnicamente empatados na liderança.
O levantamento mostra as duas ex-ministras empatadas numericamente em 13%. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo tem 11% e o ex-secretário de Segurança Pública do estado tem 10%.
Na sequência, o ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Sales (Novo), registra 5%, seguido por Geraldo Rufino (Podemos) e Guto Schiavetto (Missão), ambos com 3%. Os demais candidatos não passam de 2% cada.
O número de indecisos é de 14%, enquanto 18% afirmam que vão votar em branco ou nulo.
A pesquisa Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-04189/2026.