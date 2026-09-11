Datafolha para senador em SP: Marina, Tebet, do Prado e Derrite empatam tecnicamente

A corrida ao Senado pelo estado de São Paulo tem um empate quadruplo na disputa pelas duas vagas. Segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) estão tecnicamente empatados na liderança.

O levantamento mostra as duas ex-ministras empatadas numericamente em 13%. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo tem 11% e o ex-secretário de Segurança Pública do estado tem 10%.

Na sequência, o ex-ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Sales (Novo), registra 5%, seguido por Geraldo Rufino (Podemos) e Guto Schiavetto (Missão), ambos com 3%. Os demais candidatos não passam de 2% cada.

O número de indecisos é de 14%, enquanto 18% afirmam que vão votar em branco ou nulo.

Marina Silva (Rede): 13%

Simone Tebet (PSB): 13%

André do Prado (PL): 11%

Guilherme Derrite (PP): 10%

Ricardo Salles (Novo): 5%

Geraldo Rufino (Podemos): 3%

Guto Schiavetto (Missão): 3%

Soninha Francine (Cidadania): 2%

Marcio Alves (UP): 2%

Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%

William Teixeira (Agir): 2%

Maíra de Souza (UP): 2%

Ednelson Cesaretti (PCO): 1%

Weller Gonçalves (PSTU): 0%

Petter Maahs (PCB): 0%

Em branco/nenhum: 18%

Indecisos: 14%

A pesquisa Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-04189/2026.