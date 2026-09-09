A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera isolada a corrida pela primeira vaga do Distrito Federal no Senado. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 9, Michelle registra 26% das intenções de voto no cenário consolidado.

Na sequência, Leila do Vôlei (PDT) e Bia Kicis (PL) aparecem em empate técnico, ambas com 17%, seguidas por Erika Kokay (PT), com 15%, e Sebastião Coelho (Novo), com 10%. Entre os demais nomes, Ronaldo Fonseca (PSD) tem 2% e Guto Felício dos Santos (PSDB), 1%.

A vantagem de Michelle Bolsonaro se sustenta em seu alcance como primeira escolha dos eleitores, que chega a 36%. Neste recorte primário, Leila do Vôlei soma 20%, enquanto Erika Kokay pontua com 15% e Bia Kicis aparece com 14%. Brancos e nulos somam 3%.

Já no cenário exclusivo de segundo voto, a dinâmica se altera e Bia Kicis, do mesmo campo político que Michelle, assume a dianteira com 19%. Ela é seguida de perto pela ex-primeira-dama, com 17%, e há um empate entre Leila do Vôlei e Erika Kokay, ambas marcando 14%. Sebastião Coelho surge logo atrás com 13%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 04 e 08 de setembro de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2.0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo DF-09600/2026.