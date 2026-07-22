Michelle deve decidir até 5 de agosto se disputará o Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve decidir até 5 de agosto se disputará uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano. A definição deve ocorrer durante a convenção do PL no DF, marcada para o último dia do prazo legal para a realização dos encontros partidários.

Segundo interlocutores ao Globo, Michelle não participará da convenção nacional do PL, marcada para o próximo sábado, em São Paulo, quando será oficializada a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A ex-primeira-dama concentrará sua agenda política no evento da capital federal.

A decisão de Michelle mantém em aberto a estratégia eleitoral do partido no Distrito Federal. Caso ela desista da disputa ao Senado, o PL precisará definir outro nome para encabeçar a chapa. Entre os cotados está o senador Izalci Lucas (PL-DF), que também avalia concorrer ao governo do DF.

Na terça-feira, Izalci se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para discutir o cenário eleitoral no estado, mas o encontro terminou sem uma definição, segundo integrantes da legenda.

Ausência em convenção nacional ocorre em meio a desgaste

Aliados afirmam que Michelle permanecerá em Brasília para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, segundo O Globo, integrantes do partido avaliam que sua ausência na convenção nacional também era esperada diante do desgaste na relação com o enteado, Flávio Bolsonaro.

O distanciamento entre os dois ganhou força após Michelle publicar vídeos acusando Flávio de desrespeitá-la e tentar reduzir seu espaço político dentro do bolsonarismo. Ela também não participou de um encontro com mulheres promovido pela pré-campanha do senador no mês passado.

PL mantém apoio à candidatura de Michelle

Apesar da indefinição, a direção nacional do partido segue tratando Michelle como principal nome da legenda para disputar o Senado pelo Distrito Federal. Após reunião com Flávio Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, o coordenador da campanha presidencial do PL, senador Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que a ex-primeira-dama continua convidada para a convenção nacional e que o partido mantém interesse em sua candidatura.

Marinho também disse que o PL seguirá negociando alianças até o prazo final para o registro das candidaturas, em 5 de agosto, incluindo conversas com a federação União Progressista, Republicanos e Podemos.

Segundo pessoas próximas, Michelle ainda não tomou uma decisão definitiva sobre disputar o Senado e tem dito a aliados que seu futuro político está "nas mãos de Deus".

*Com O Globo