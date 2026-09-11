Pool Jeans, da Riachuelo, expande portfólio feminino com novas modelagens

A Pool Jeans, marca do grupo Riachuelo focada em denim e cultura urbana, apresenta em setembro o novo capítulo da campanha "Veste e Vai". A nova fase da marca é voltada para o vestuário feminino e visa a versatilidade das modelagens, a diversidade de caimentos e a incorporação de tendências de streetwear ao guarda-roupa cotidiano.

A coleção coloca a variedade de proporções no centro da proposta de estilo. O principal destaque da temporada é a modelagem barrel, caracterizada pelas pernas de corte arredondado que se afunilam na barra.

Ao lado dela, os shapes wide leg, wide slim e palazzo exploram volumes mais amplos, enquanto a versão reta cropped propõe novas leituras para a altura da cintura e comprimento das peças.

Cortes clássicos do portfólio, como skinny, flare e mom permanecem na linha para garantir opções tradicionais. A leitura de moda para a temporada inclui ainda cinturas mais baixas, comprimentos encurtados e peças como jorts (bermudas jeans amplas), mini shorts, tops e saias, permitindo combinações entre silhuetas ajustadas e peças volumosas.

Inovação têxtil e economia circular

Além da atualização de design, a marca reforça a consolidação das plataformas Pool Tech e Pool Loop. A frente tecnológica reúne atributos funcionais aplicados ao tecido, como maior elasticidade, desempenho e durabilidade, inicialmente focados no segmento masculino.

Já a divisão de sustentabilidade, chamada Pool Loop, estrutura iniciativas de economia circular. Entre os projetos está o Guara Circular, que viabiliza o reaproveitamento de aparas têxteis de algodão para a fabricação de novas matérias-primas. A plataforma também conta com ações de upcycling em parceria com o estilista Marcelo Sommer, focado na ressignificação de resíduos de produção.

A estratégia de lançamento da coleção contempla desdobramentos em mídias digitais, mídia exterior (OOH), canal de TV e pontos de venda físicos da Riachuelo em todo o país.