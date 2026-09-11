Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Datafolha em SP: Tarcísio cresce e chega a 49% no 1º turno

Na segunda posição, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece com 29%

(Mônica Andrade/Governo do Estado de SP/Divulgação)

(Mônica Andrade/Governo do Estado de SP/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h34.

Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 21h15.

Priorizar nos meus resultados Google

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com folga a corrida pelo governo de São Paulo, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.

Na segunda posição, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece com 29%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Tarcísio cresceu quatro pontos percentuais, enquanto Haddad avançou dois pontos, dentro da margem de erro.

A Polícia Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB) registram 3% cada. Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) aparecem com 2% cada. Izadora Dias (PCO) tem 1%.

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 49%
  • Fernando Haddad (PT) - 29%
  • Policial Edjane (Agir) - 3%
  • Carlos Machado (PCB) - 3%
  • Vera Lúcia (PSTU) - 2%
  • Vivian Mendes (UP) - 2 %
  • Izadora Dias (PCO) - 1%
  • Em branco/nulo/nenhum - 8%
  • Indeciso - 3%

O levantamento mostra ainda que 66% dos eleitores ouvidos dizem que a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até o primeiro turno, que acontece em 4 de outubro.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhum nome, Tarcísio lidera com 32%, seguido por 16% de Haddad. Os indecisos somam 41% nesse cenário.

A pesquisa Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-04189/2026.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Mendonça retira o sigilo do caso Dark Horse e de investigações relacionadas a Jaques, Ciro e Castro

TSE forma maioria para barrar candidatura de Pablo Marçal à Presidência

Gilmar Mendes pede que Fachin reúna casos sobre Moraes e Mendonça e assuma a relatoria no STF

Zanin e Moraes criticam Mendonça e reiteram pedido de acesso a conteúdo do celular de Vorcaro

Mais na Exame

Casual

A história do Madame, o clube gótico que abrigou a festa de Vorcaro por uma noite

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que a Holanda retirou toneladas de ouro de Nova York

Brasil

Mendonça retira o sigilo do caso Dark Horse e de investigações relacionadas a Jaques, Ciro e Castro

Pop

'Minha Melhor Amiga' supera 'Homem-Aranha' nos cinemas e bate 1 milhão de espectadores em uma semana