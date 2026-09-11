Datafolha em SP: Tarcísio cresce e chega a 49% no 1º turno

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com folga a corrida pelo governo de São Paulo, segundo a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.

Na segunda posição, o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece com 29%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Tarcísio cresceu quatro pontos percentuais, enquanto Haddad avançou dois pontos, dentro da margem de erro.

A Polícia Edjane (Agir) e Carlos Machado (PCB) registram 3% cada. Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP) aparecem com 2% cada. Izadora Dias (PCO) tem 1%.

Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 49%

Fernando Haddad (PT) - 29%

Policial Edjane (Agir) - 3%

Carlos Machado (PCB) - 3%

Vera Lúcia (PSTU) - 2%

Vivian Mendes (UP) - 2 %

Izadora Dias (PCO) - 1%

Em branco/nulo/nenhum - 8%

Indeciso - 3%

O levantamento mostra ainda que 66% dos eleitores ouvidos dizem que a escolha do candidato é definitiva. Outros 34% dizem que ainda podem mudar o voto até o primeiro turno, que acontece em 4 de outubro.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado não é apresentado a nenhum nome, Tarcísio lidera com 32%, seguido por 16% de Haddad. Os indecisos somam 41% nesse cenário.

A pesquisa Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 8 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é SP-04189/2026.