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Datafolha para senador no Rio: Benedita lidera e cinco nomes empatam na 2ª posição

Dois nomes serão eleitos em outubro; pesquisa mostra queda de 77% para 62% no número de eleitores indecisos na votação espontânea

Benedita da Silva: a deputada federal lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 18% das intenções de voto (Partido dos Trabalhadores/Divulgação)

Benedita da Silva: a deputada federal lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 18% das intenções de voto (Partido dos Trabalhadores/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h33.

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A deputada federal Benedita da Silva (PT) lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 18% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem empatados na segunda colocação, com 10% cada.

Na sequência, Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos) têm 7% cada, enquanto Monica Benicio (PSOL) registra 6%. Como dois senadores serão eleitos pelo Rio em outubro, cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes.

Esta é a segunda pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo Senado no estado. Na rodada anterior, em 21 de agosto, Benedita tinha 15%, Jordy e Portinho tinham 8% cada. Na comparação, a petista cresceu três pontos, enquanto os dois candidatos do PL avançaram dois pontos cada.

Veja os resultados para as duas vagas

  • Benedita da Silva (PT): 18% — era 15%
  • Carlos Jordy (PL): 10% — era 8%
  • Carlos Portinho (PL): 10% — era 8%
  • Pedro Paulo (PSD): 7% — era 6%
  • Marcelo Crivella (Republicanos): 7% — era 6%
  • Monica Benicio (PSOL): 6% — era 6%
  • Waguinho (Republicanos): 3% — era 3%
  • Marcos Dias (Pode): 2% — era 2%
  • Comandante Ribeiro Afonso (Democrata): 2% — não havia sido testado
  • Luciano Mattos (PRTB): 1% — era 1%
  • Vinicius Benevides (UP): 1% — era 1%
  • Helio Secco (Missão): 1% — era 1%
  • Paula Falcão (PSTU): 1% — era 1%
  • Michelly Xavier (UP): 1% — era 2%
  • Luiz Eugenio (PCO): 1% — era 1%
  • Ó Clemente (Democrata): 0% — era 0%
  • André Monteiro (Democrata): 0% — era 2%
  • Branco, nulo ou nenhum: 18% — era 23%
  • Indecisos: 13% — era 12%

Os resultados consideram as menções dos entrevistados para a primeira e a segunda vagas, mantendo a proporção entre candidatos, votos brancos ou nulos e indecisos.

Benedita chega a 30% entre os primeiros votos

Quando os eleitores são questionados especificamente sobre em quem votariam para a primeira vaga, Benedita amplia a liderança e aparece com 30% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, ela tinha 24%.

Carlos Jordy aparece com 12%, seguido por Carlos Portinho, com 9%, e Marcelo Crivella, com 8%. Pedro Paulo tem 6%, enquanto Waguinho e Monica Benicio registram 3% cada.

Para a segunda vaga, Carlos Portinho lidera com 11%. Pedro Paulo, Carlos Jordy e Monica Benicio aparecem empatados com 9% cada. Benedita tem 8% e Crivella, 5%.

Indecisão cai na pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Benedita também lidera, com 9% das intenções de voto, ante 3% na rodada anterior.

Pedro Paulo, Carlos Jordy e Carlos Portinho aparecem com 3% cada. Crivella tem 2% e Monica Benicio, 1%.

O principal movimento está entre os eleitores que ainda não definiram o voto: o índice de indecisos caiu de 77% para 62% desde a pesquisa anterior.

A parcela que declarou voto branco, nulo ou nenhum candidato também recuou, de 12% para 10%.

Dois senadores serão eleitos no Rio

Em 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, em uma renovação de 54 das 81 cadeiras do Senado.

Por isso, cada eleitor deverá votar em dois candidatos diferentes. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes.

O mandato de um senador é de oito anos, e a renovação do Senado ocorre de forma alternada. Quando duas vagas são disputadas, como neste ano, são renovados dois terços da composição da Casa.

Como foi feita a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09217/2026.

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