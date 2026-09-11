Datafolha para senador no Rio: Benedita lidera e cinco nomes empatam na 2ª posição

Benedita da Silva: a deputada federal lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 18% das intenções de voto (Partido dos Trabalhadores/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h33.
A deputada federal Benedita da Silva (PT) lidera a disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Rio de Janeiro, com 18% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. Carlos Jordy (PL) e Carlos Portinho (PL) aparecem empatados na segunda colocação, com 10% cada.
Na sequência, Pedro Paulo (PSD) e Marcelo Crivella (Republicanos) têm 7% cada, enquanto Monica Benicio (PSOL) registra 6%. Como dois senadores serão eleitos pelo Rio em outubro, cada eleitor poderá escolher dois candidatos diferentes.
Esta é a segunda pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo Senado no estado. Na rodada anterior, em 21 de agosto, Benedita tinha 15%, Jordy e Portinho tinham 8% cada. Na comparação, a petista cresceu três pontos, enquanto os dois candidatos do PL avançaram dois pontos cada.
Os resultados consideram as menções dos entrevistados para a primeira e a segunda vagas, mantendo a proporção entre candidatos, votos brancos ou nulos e indecisos.
Quando os eleitores são questionados especificamente sobre em quem votariam para a primeira vaga, Benedita amplia a liderança e aparece com 30% das intenções de voto. Na pesquisa anterior, ela tinha 24%.
Carlos Jordy aparece com 12%, seguido por Carlos Portinho, com 9%, e Marcelo Crivella, com 8%. Pedro Paulo tem 6%, enquanto Waguinho e Monica Benicio registram 3% cada.
Para a segunda vaga, Carlos Portinho lidera com 11%. Pedro Paulo, Carlos Jordy e Monica Benicio aparecem empatados com 9% cada. Benedita tem 8% e Crivella, 5%.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Benedita também lidera, com 9% das intenções de voto, ante 3% na rodada anterior.
Pedro Paulo, Carlos Jordy e Carlos Portinho aparecem com 3% cada. Crivella tem 2% e Monica Benicio, 1%.
O principal movimento está entre os eleitores que ainda não definiram o voto: o índice de indecisos caiu de 77% para 62% desde a pesquisa anterior.
A parcela que declarou voto branco, nulo ou nenhum candidato também recuou, de 12% para 10%.
Em 2026, serão escolhidos dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, em uma renovação de 54 das 81 cadeiras do Senado.
Por isso, cada eleitor deverá votar em dois candidatos diferentes. Não é possível escolher o mesmo nome duas vezes.
O mandato de um senador é de oito anos, e a renovação do Senado ocorre de forma alternada. Quando duas vagas são disputadas, como neste ano, são renovados dois terços da composição da Casa.
A pesquisa Datafolha foi contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo e ouviu 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro.
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09217/2026.