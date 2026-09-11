Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos

Quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa por duas vagas ao Senado por Pernambuco nas eleições de outubro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Marília Arraes (PDT) aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa (PT), com 16%. Mendonça Filho (PL) tem 12%, enquanto Eduardo da Fonte (PP) registra 10%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 58% dos entrevistados se declararam indecisos.

Pesquisa estimulada:

Marília Arraes (PDT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);

18% (eram 15% em 21 de agosto); Humberto Costa (PT): 16% (eram 14%);

16% (eram 14%); Mendonça Filho (PL): 12% (eram 12%);

12% (eram 12%); Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 11%);

10% (eram 11%); Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 5%);

5% (eram 5%); Pastor Gilvan Costa (Democrata): 2% (eram 2%);

2% (eram 2%); Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);

2% (eram 2%); Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);

1% (era 1%); Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);

0% (era 0%); Branco/nulo/nenhum: 22% (eram 23%);

22% (eram 23%); Indecisos: 10% (eram 14%).

Pesquisa estimulada - 1ª vaga