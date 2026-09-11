Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos

Quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa por duas vagas ao Senado por Pernambuco nas eleições de outubro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11.
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Marília Arraes (PDT) aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa (PT), com 16%. Mendonça Filho (PL) tem 12%, enquanto Eduardo da Fonte (PP) registra 10%.
A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 58% dos entrevistados se declararam indecisos.
Pesquisa estimulada:
- Marília Arraes (PDT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);
- Humberto Costa (PT): 16% (eram 14%);
- Mendonça Filho (PL): 12% (eram 12%);
- Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 11%);
- Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 5%);
- Pastor Gilvan Costa (Democrata): 2% (eram 2%);
- Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);
- Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);
- Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%);
- Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);
- Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
- Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
- Branco/nulo/nenhum: 22% (eram 23%);
- Indecisos: 10% (eram 14%).
Pesquisa estimulada - 1ª vaga
- Marília Arraes: 21% (eram 17%);
- Humberto Costa: 18% (eram 16%);
- Mendonça Filho: 17% (eram 14%);
- Eduardo da Fonte: 8% (eram 10%);
- Túlio Gadêlha: 4% (eram 6%);
- Pastor Gilvan Costa: 2% (era 1%);
- Carlos Sant'anna: 1% (era 1%);
- Paulo Rubem Santiago: 1% (era 1%);
- Samuel Timoteo: 1% (era 1%);
- Mariano Macedo: 0% (era 1%);
- Mailson Neto: 0% (era 0%);
- Gorett Bitu: 0% (era 0%);
- Branco/nulo/nenhum: 19% (eram 20%);
- Indecisos: 8% (eram 12%).
Pesquisa estimulada - 2ª vaga
- Marília Arraes: 15% (eram 12%);
- Humberto Costa: 13% (eram 12%);
- Eduardo da Fonte: 12% (eram 12%);
- Mendonça Filho: 7% (eram 9%);
- Túlio Gadêlha: 6% (eram 5%);
- Carlos Sant'anna: 2% (eram 2%);
- Pastor Gilvan Costa: 2% (eram 2%);
- Mariano Macedo: 2% (era 1%);
- Paulo Rubem Santiago: 2% (era 1%);
- Samuel Timoteo: 1% (era 1%);
- Mailson Neto: 1% (era 1%);
- Gorett Bitu: 0% (era 0%);
- Branco/nulo/nenhum: 25% (eram 26%);
- Indecisos: 12% (eram 15%).
O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa anterior do Datafolha em Pernambuco havia sido divulgada em 21 de agosto.