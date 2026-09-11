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Datafolha para senador em PE: disputa tem empate técnico entre quatro candidatos

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 58% dos entrevistados se declararam indecisos

(Reprodução/Redes sociais)

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Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 17h39.

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Quatro candidatos estão tecnicamente empatados na liderança da disputa por duas vagas ao Senado por Pernambuco nas eleições de outubro, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11. 

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Marília Arraes (PDT) aparece com 18% das intenções de voto, seguida por Humberto Costa (PT), com 16%. Mendonça Filho (PL) tem 12%, enquanto Eduardo da Fonte (PP) registra 10%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, 58% dos entrevistados se declararam indecisos. 

Pesquisa estimulada:

  • Marília Arraes (PDT): 18% (eram 15% em 21 de agosto);
  • Humberto Costa (PT): 16% (eram 14%);
  • Mendonça Filho (PL): 12% (eram 12%);
  • Eduardo da Fonte (PP): 10% (eram 11%);
  • Túlio Gadêlha (PSD): 5% (eram 5%);
  • Pastor Gilvan Costa (Democrata): 2% (eram 2%);
  • Carlos Sant'anna (Novo): 2% (eram 2%);
  • Paulo Rubem Santiago (Rede): 1% (era 1%);
  • Mariano Macedo (PSTU): 1% (era 1%);
  • Samuel Timoteo (UP): 1% (era 1%);
  • Mailson Neto (PCO): 0% (era 0%);
  • Gorett Bitu (UP): 0% (era 0%);
  • Branco/nulo/nenhum: 22% (eram 23%);
  • Indecisos: 10% (eram 14%).

Pesquisa estimulada - 1ª vaga

  • Marília Arraes: 21% (eram 17%);
  • Humberto Costa: 18% (eram 16%);
  • Mendonça Filho: 17% (eram 14%);
  • Eduardo da Fonte: 8% (eram 10%);
  • Túlio Gadêlha: 4% (eram 6%);
  • Pastor Gilvan Costa: 2% (era 1%);
  • Carlos Sant'anna: 1% (era 1%);
  • Paulo Rubem Santiago: 1% (era 1%);
  • Samuel Timoteo: 1% (era 1%);
  • Mariano Macedo: 0% (era 1%);
  • Mailson Neto: 0% (era 0%);
  • Gorett Bitu: 0% (era 0%);
  • Branco/nulo/nenhum: 19% (eram 20%);
  • Indecisos: 8% (eram 12%).

Pesquisa estimulada - 2ª vaga

  • Marília Arraes: 15% (eram 12%);
  • Humberto Costa: 13% (eram 12%);
  • Eduardo da Fonte: 12% (eram 12%);
  • Mendonça Filho: 7% (eram 9%);
  • Túlio Gadêlha: 6% (eram 5%);
  • Carlos Sant'anna: 2% (eram 2%);
  • Pastor Gilvan Costa: 2% (eram 2%);
  • Mariano Macedo: 2% (era 1%);
  • Paulo Rubem Santiago: 2% (era 1%);
  • Samuel Timoteo: 1% (era 1%);
  • Mailson Neto: 1% (era 1%);
  • Gorett Bitu: 0% (era 0%);
  • Branco/nulo/nenhum: 25% (eram 26%);
  • Indecisos: 12% (eram 15%).

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 e 10 de setembro. A pesquisa anterior do Datafolha em Pernambuco havia sido divulgada em 21 de agosto.

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