7 competências que podem diferenciar um profissional do mercado financeiro

O mercado financeiro passa por uma transformação que vai além da adoção de novas tecnologias. A combinação entre inteligência artificial, análise de dados e mudanças no ambiente econômico também altera as competências esperadas dos profissionais.

Um levantamento do CFA Institute publicado em 2026 aponta que empregadores do setor buscam uma combinação de conhecimento financeiro, domínio de IA, capacidade analítica e habilidades humanas.

O World Economic Forum também aponta o pensamento analítico, a liderança e a alfabetização tecnológica entre as competências mais relevantes para o mercado de trabalho.

Para quem já trabalha na área, algumas habilidades podem ganhar importância na evolução da carreira.

1. Análise financeira

A capacidade de interpretar balanços, indicadores, demonstrações financeiras e projeções continua sendo uma das bases do trabalho no setor.

Mais do que conhecer fórmulas, o profissional precisa conseguir transformar dados financeiros em informações úteis para uma decisão.

2. Pensamento analítico

O profissional do mercado financeiro lida diariamente com cenários que envolvem diferentes variáveis. Por isso, analisar relações entre dados e identificar riscos se torna uma competência relevante.

Na prática, isso significa conseguir avaliar por que um indicador mudou, quais fatores podem ter provocado o movimento e quais consequências podem surgir.

O pensamento analítico aparece como a principal competência central apontada pelo World Economic Forum em seu relatório de 2025.

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3. Conhecimento de dados e tecnologia

Planilhas continuam presentes no trabalho financeiro, mas ferramentas de análise de dados, automação e programação ampliam as possibilidades de análise.

Segundo o CFA Institute, empresas do setor procuram profissionais que combinem conhecimento financeiro com competências em IA, ciência de dados e programação.

Não significa que todo profissional precise se tornar programador. O diferencial está também em saber identificar quais problemas podem ser resolvidos com tecnologia e interpretar os resultados obtidos.

4. Inteligência artificial

A IA já aparece em atividades como análise de informações, pesquisa, gestão de riscos e construção de modelos.

O desafio passa a ser usar essas ferramentas sem abandonar a avaliação humana. O profissional precisa entender limitações, possíveis vieses e riscos dos resultados produzidos por sistemas automatizados.

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5. Gestão de riscos

Risco faz parte de praticamente todas as decisões financeiras. Ele pode estar relacionado a crédito, mercado, liquidez, operações ou fatores externos.

Um profissional preparado precisa identificar ameaças, estimar seus possíveis impactos e considerar diferentes cenários antes de recomendar uma decisão.

6. Comunicação e negociação

Conhecimento técnico precisa ser traduzido para diferentes públicos. Um analista pode precisar apresentar uma recomendação para um gestor, cliente ou equipe que não tenha a mesma familiaridade com conceitos financeiros.

O CFA Institute destaca comunicação, colaboração e relacionamento entre as competências que complementam o conhecimento técnico no setor.

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7. Aprendizado contínuo

O conhecimento necessário para trabalhar em finanças está mudando com a tecnologia, novos produtos e transformações econômicas.

O CFA Institute aponta a capacidade de aprender continuamente como uma competência importante para profissionais do setor.

Isso envolve acompanhar mudanças regulatórias e econômicas, entender novas ferramentas e atualizar conhecimentos técnicos ao longo da carreira.

O perfil profissional está ficando mais amplo

As competências técnicas continuam sendo fundamentais para quem trabalha no mercado financeiro. A diferença é que elas passam a conviver com conhecimentos de tecnologia, dados e habilidades de comunicação e decisão.

Para o profissional, isso significa que a evolução da carreira pode depender não apenas de dominar finanças, mas de combinar diferentes competências para interpretar cenários e tomar decisões.

O mercado financeiro muda. Sua formação também precisa acompanhar. Conheça o MBA em Mercado Financeiro da Saint Paul e prepare-se para decisões mais complexas.