Como funciona a totalização dos votos nas eleições de 2026

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h45.
A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando os dados das urnas seguem por uma rede privada e criptografada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela soma. O tribunal verifica a autenticidade e a integridade de cada arquivo antes de incluí-lo no resultado.
A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando as urnas são encerradas e os dados de cada seção seguem para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma rede privada e criptografada. O tribunal confere a autenticidade de cada arquivo antes de somá-lo ao resultado.
O caminho do voto foi detalhado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Segundo o órgão, o voto eletrônico completa três décadas no país sem nenhuma fraude comprovada.
Cada voto é gravado na urna em um arquivo chamado Registro Digital do Voto (RDV), sem identificação de quem o digitou. O equipamento tem duas memórias, uma interna e outra externa, que funcionam como cópia de segurança.
Encerrada a votação, os mesários emitem o boletim de urna, com no mínimo cinco cópias. O documento traz o total de votos de cada candidato, os votos de legenda, os brancos e os nulos daquela urna.
Uma via é afixada na porta da seção. O QR Code impresso pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão, que gera uma cópia digital para conferência.
Os boletins e a mídia de resultado são levados com escolta policial até um local de transmissão, em geral a sede do cartório eleitoral.
A mídia é um dispositivo removível, de formato exclusivo da Justiça Eleitoral, que guarda os votos e permite o envio sem conexão com a internet. Os dados são protegidos por assinatura digital.
A Junta Eleitoral, formada por um juiz e por cidadãos nomeados, recebe as mídias das seções sob sua supervisão e transmite os dados ao TSE. Em locais de difícil acesso, o envio é feito por satélite.
Os computadores do TSE recebem os arquivos em segundos, mas o volume de dados forma uma fila virtual de processamento.
O sistema só aceita os dados se reconhecer que pertencem à seção eleitoral correta. Depois de verificadas a autenticidade e a integridade dos arquivos, o resultado da urna entra na totalização.
A partir das 17h, a contagem pode ser acompanhada em tempo real na página e no aplicativo Resultados, do TSE, com votos por candidato, brancos, nulos e abstenções. Veja que horas sai o resultado.
A plataforma permite consultar os votos por zona e seção, o que possibilita comparar os números com o boletim afixado na porta ou lido pelo QR Code.
A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Os boletins do exterior já mostram números da disputa presidencial na Austrália e no Japão. Para quem ainda vai votar, há um guia com as regras.
Após o encerramento das urnas, os dados de cada seção são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma rede privada e criptografada. O sistema verifica a autenticidade e a integridade dos arquivos antes de somar os votos ao resultado.
Cada voto é gravado no Registro Digital do Voto (RDV), sem identificação do eleitor que o digitou. A urna possui uma memória interna e outra externa, que funciona como cópia de segurança.
O boletim de urna informa o total de votos de cada candidato, os votos de legenda, os brancos e os nulos registrados no equipamento. Os mesários emitem pelo menos cinco cópias, e uma delas fica afixada na porta da seção.
Os boletins e a mídia de resultado seguem com escolta policial até um ponto de transmissão, geralmente na sede do cartório eleitoral. A Junta Eleitoral transmite os arquivos ao TSE por uma rede privada, enquanto locais de difícil acesso podem usar satélite.
O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só aceita arquivos reconhecidos como pertencentes à seção eleitoral correta. Depois da conferência de autenticidade e integridade, os dados da urna entram na totalização.
A partir das 17h, o eleitor pode acompanhar a apuração na página e no aplicativo Resultados, do TSE, com dados por candidato, zona e seção. Os números podem ser comparados com o boletim afixado na seção ou com a cópia digital obtida pelo aplicativo Boletim na Mão.