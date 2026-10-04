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Como funciona a totalização dos votos nas eleições de 2026

Boletim de urna, mídia de resultado e Junta Eleitoral são as etapas entre o fim da votação, às 17h, e a divulgação em tempo real

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12h45.

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RESUMO ＋

A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando os dados das urnas seguem por uma rede privada e criptografada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela soma. O tribunal verifica a autenticidade e a integridade de cada arquivo antes de incluí-lo no resultado.

A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando as urnas são encerradas e os dados de cada seção seguem para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma rede privada e criptografada. O tribunal confere a autenticidade de cada arquivo antes de somá-lo ao resultado.

O caminho do voto foi detalhado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Segundo o órgão, o voto eletrônico completa três décadas no país sem nenhuma fraude comprovada.

Na seção: registro digital e boletim de urna

Cada voto é gravado na urna em um arquivo chamado Registro Digital do Voto (RDV), sem identificação de quem o digitou. O equipamento tem duas memórias, uma interna e outra externa, que funcionam como cópia de segurança.

Encerrada a votação, os mesários emitem o boletim de urna, com no mínimo cinco cópias. O documento traz o total de votos de cada candidato, os votos de legenda, os brancos e os nulos daquela urna.

Uma via é afixada na porta da seção. O QR Code impresso pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão, que gera uma cópia digital para conferência.

Transmissão: escolta, mídia de resultado e rede privada

Os boletins e a mídia de resultado são levados com escolta policial até um local de transmissão, em geral a sede do cartório eleitoral.

A mídia é um dispositivo removível, de formato exclusivo da Justiça Eleitoral, que guarda os votos e permite o envio sem conexão com a internet. Os dados são protegidos por assinatura digital.

A Junta Eleitoral, formada por um juiz e por cidadãos nomeados, recebe as mídias das seções sob sua supervisão e transmite os dados ao TSE. Em locais de difícil acesso, o envio é feito por satélite.

No TSE: conferência e soma

Os computadores do TSE recebem os arquivos em segundos, mas o volume de dados forma uma fila virtual de processamento.

O sistema só aceita os dados se reconhecer que pertencem à seção eleitoral correta. Depois de verificadas a autenticidade e a integridade dos arquivos, o resultado da urna entra na totalização.

Como acompanhar e conferir

A partir das 17h, a contagem pode ser acompanhada em tempo real na página e no aplicativo Resultados, do TSE, com votos por candidato, brancos, nulos e abstenções. Veja que horas sai o resultado.

A plataforma permite consultar os votos por zona e seção, o que possibilita comparar os números com o boletim afixado na porta ou lido pelo QR Code.

A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Os boletins do exterior já mostram números da disputa presidencial na Austrália e no Japão. Para quem ainda vai votar, há um guia com as regras.

 

'Perguntas frequentes'

Como funciona a totalização dos votos das eleições de 2026? ＋

Após o encerramento das urnas, os dados de cada seção são enviados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma rede privada e criptografada. O sistema verifica a autenticidade e a integridade dos arquivos antes de somar os votos ao resultado.

Como o voto fica armazenado na urna eletrônica? ＋

Cada voto é gravado no Registro Digital do Voto (RDV), sem identificação do eleitor que o digitou. A urna possui uma memória interna e outra externa, que funciona como cópia de segurança.

Quais informações aparecem no boletim de urna? ＋

O boletim de urna informa o total de votos de cada candidato, os votos de legenda, os brancos e os nulos registrados no equipamento. Os mesários emitem pelo menos cinco cópias, e uma delas fica afixada na porta da seção.

Como os dados das urnas são enviados ao TSE? ＋

Os boletins e a mídia de resultado seguem com escolta policial até um ponto de transmissão, geralmente na sede do cartório eleitoral. A Junta Eleitoral transmite os arquivos ao TSE por uma rede privada, enquanto locais de difícil acesso podem usar satélite.

Como o TSE verifica os dados antes da totalização? ＋

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só aceita arquivos reconhecidos como pertencentes à seção eleitoral correta. Depois da conferência de autenticidade e integridade, os dados da urna entram na totalização.

Como acompanhar e conferir a apuração das eleições de 2026? ＋

A partir das 17h, o eleitor pode acompanhar a apuração na página e no aplicativo Resultados, do TSE, com dados por candidato, zona e seção. Os números podem ser comparados com o boletim afixado na seção ou com a cópia digital obtida pelo aplicativo Boletim na Mão.

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