Como funciona a totalização dos votos nas eleições de 2026

RESUMO ＋ A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando os dados das urnas seguem por uma rede privada e criptografada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela soma. O tribunal verifica a autenticidade e a integridade de cada arquivo antes de incluí-lo no resultado.

A totalização dos votos das eleições de 2026 começa às 17h deste domingo, 4, quando as urnas são encerradas e os dados de cada seção seguem para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por uma rede privada e criptografada. O tribunal confere a autenticidade de cada arquivo antes de somá-lo ao resultado.

O caminho do voto foi detalhado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Segundo o órgão, o voto eletrônico completa três décadas no país sem nenhuma fraude comprovada.

Na seção: registro digital e boletim de urna

Cada voto é gravado na urna em um arquivo chamado Registro Digital do Voto (RDV), sem identificação de quem o digitou. O equipamento tem duas memórias, uma interna e outra externa, que funcionam como cópia de segurança.

Encerrada a votação, os mesários emitem o boletim de urna, com no mínimo cinco cópias. O documento traz o total de votos de cada candidato, os votos de legenda, os brancos e os nulos daquela urna.

Uma via é afixada na porta da seção. O QR Code impresso pode ser lido pelo aplicativo Boletim na Mão, que gera uma cópia digital para conferência.

Transmissão: escolta, mídia de resultado e rede privada

Os boletins e a mídia de resultado são levados com escolta policial até um local de transmissão, em geral a sede do cartório eleitoral.

A mídia é um dispositivo removível, de formato exclusivo da Justiça Eleitoral, que guarda os votos e permite o envio sem conexão com a internet. Os dados são protegidos por assinatura digital.

A Junta Eleitoral, formada por um juiz e por cidadãos nomeados, recebe as mídias das seções sob sua supervisão e transmite os dados ao TSE. Em locais de difícil acesso, o envio é feito por satélite.

No TSE: conferência e soma

Os computadores do TSE recebem os arquivos em segundos, mas o volume de dados forma uma fila virtual de processamento.

O sistema só aceita os dados se reconhecer que pertencem à seção eleitoral correta. Depois de verificadas a autenticidade e a integridade dos arquivos, o resultado da urna entra na totalização.

Como acompanhar e conferir

A partir das 17h, a contagem pode ser acompanhada em tempo real na página e no aplicativo Resultados, do TSE, com votos por candidato, brancos, nulos e abstenções. Veja que horas sai o resultado.

A plataforma permite consultar os votos por zona e seção, o que possibilita comparar os números com o boletim afixado na porta ou lido pelo QR Code.

A EXAME acompanha os resultados em tempo real. Os boletins do exterior já mostram números da disputa presidencial na Austrália e no Japão. Para quem ainda vai votar, há um guia com as regras.