Eleições 2026 ao vivo: apuração e resultado do 1º turno para presidente

Lia Rizzo Editora ESG 21:29 • 04 OUT 2026

'São Paulo vai ser decisivo', diz Tarcísio ao projetar vitória de Flávio no 2º turno

Reeleito no primeiro turno, Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou o palco da comemoração para falar mais da corrida presidencial do que do próprio resultado. O governador prometeu ampliar em 25 de outubro a vantagem que Flávio Bolsonaro abriu no estado.

"São Paulo vai ser decisivo, podem ter certeza. Vai eleger Flávio Bolsonaro Presidente da República", afirmou, antes de se voltar para o partido adversário: "Nós vamos derrotar o PT, porque o PT não tem mais nada pra apresentar ao nosso país".

Houve também um aceno a Jair Bolsonaro, a quem Tarcísio atribuiu o início de sua carreira política e que, segundo ele, "passa por sofrimento hoje".

"O tempo da justiça está chegando. O tempo da virada está chegando".

Para o governador, o estado também passa a ter "três senadores alinhados", que "vão ajudar a reestabelecer o sistema de freios e contrapesos do Brasil".

O pronunciamento aconteceu em uma casa de eventos no bairro Itaim Bibi, onde Tarcísio acompanhou a contagem com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), secretários estaduais e o ex-ministro Ricardo Salles (Novo), que abriu mão da candidatura ao Senado na reta final a pedido do governador.