Eleições 2026 ao vivo: apuração e resultado do 1º turno para presidente

Flávio fica à frente de Lula e disputa vai ao segundo turno
O crescimento de Flávio Bolsonaro durante a campanha, em meio à crise no Supremo Tribunal Federal, já vinha reduzindo a vantagem de Lula nas pesquisas de intenção de voto.
PL foi o grande vencedor na disputa pelos governos e Câmara e Senado
- •20 estados resolveram a eleição ainda no primeiro turno
- •O PL fez 121 deputados federais e terá uma bancada de 28 senadores
- •PT termina com três estados e uma disputa de segundo turno
transmissão ao vivo
Apuração em tempo real
22:24 •
04 OUT 2026
Fim da transmissão!
Transmissão encerrada. Agradecemos aos leitores que acompanharam ao longo dia a apuração e o resultado do 1º turno das eleições de 2026 pela EXAME.
22:09 •
04 OUT 2026
Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato são os candidatos mais votados para a Câmara em 2026
Em Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL) foi reeleito como deputado federal nas eleições deste domingo, 4. Com cerca de 3,1 milhões de votos válidos, Ferreira foi o candidato à Câmara com maior número de votos no Brasil. Seu correligionário, Lucas Pavanato (PL), foi o segundo candidato a deputado federal mais votado no país, com 3,03 milhões em São Paulo.
21:52 •
04 OUT 2026
'Estava convencido de que eu ia ganhar a eleição no primeiro turno', diz Lula em discurso
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesse domingo que estava convencido de que ia ganhar as eleições no primeiro turno. Segundo o presidente, esse sentimento sempre foi assim, desde as eleições de 2002, quando disputou com Geraldo Alckmin (PSB), então PSDB.
21:44 •
04 OUT 2026
João Henrique Holanda Caldas é eleito governador de Alagoas
João Henrique Holanda Caldas, o JHC, foi eleito como governador de Alagoas, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 98,31% das urnas apuradas, JHC obteve 52,09% dos votos válidos (874.095), enquanto Renan Filho (MDB) recebeu 47,48% (796.666). Em terceiro ficou Lenilda Luna (UP), com 0,38% (6.346).
21:42 •
04 OUT 2026
Alagoas (AL): Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) são eleitos para o Senado
Os candidatos Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Alagoas nas eleições de 2026. De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 97,42% das urnas apuradas, Lira obteve 28,86% dos votos válidos (921.367). Em segundo lugar ficou Marina JHC, que recebeu 28,16% (899.053).
21:33 •
04 OUT 2026
Piauí (PI): Marcelo Castro é eleito para o Senado Federal
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,30% das urnas apuradas, Marcelo Castro (MDB) obteve 35,65% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Júlio César (PSD), que recebeu 26,96%. Em terceiro lugar ficou Ciro Nogueira (PP), com 24,68%.
21:30 •
04 OUT 2026
Bahia (BA): Jerônimo Rodrigues é reeleito governador
Com 96,62% das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues obteve 55,39% dos votos válidos, e ACM Neto (União) recebeu 44,12% . Em terceiro ficou Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,34%.
21:29 •
04 OUT 2026
'São Paulo vai ser decisivo', diz Tarcísio ao projetar vitória de Flávio no 2º turno
Reeleito no primeiro turno, Tarcísio de Freitas (Republicanos) usou o palco da comemoração para falar mais da corrida presidencial do que do próprio resultado. O governador prometeu ampliar em 25 de outubro a vantagem que Flávio Bolsonaro abriu no estado.
"São Paulo vai ser decisivo, podem ter certeza. Vai eleger Flávio Bolsonaro Presidente da República", afirmou, antes de se voltar para o partido adversário: "Nós vamos derrotar o PT, porque o PT não tem mais nada pra apresentar ao nosso país".
Houve também um aceno a Jair Bolsonaro, a quem Tarcísio atribuiu o início de sua carreira política e que, segundo ele, "passa por sofrimento hoje".
"O tempo da justiça está chegando. O tempo da virada está chegando".
Para o governador, o estado também passa a ter "três senadores alinhados", que "vão ajudar a reestabelecer o sistema de freios e contrapesos do Brasil".
O pronunciamento aconteceu em uma casa de eventos no bairro Itaim Bibi, onde Tarcísio acompanhou a contagem com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), secretários estaduais e o ex-ministro Ricardo Salles (Novo), que abriu mão da candidatura ao Senado na reta final a pedido do governador.
21:25 •
04 OUT 2026
Sergipe (SE): Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB) são eleitos senadores
Os candidatos Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Sergipe nas eleições de 2026.
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,92% das urnas apuradas, Carvalho obteve 21,91% dos votos válidos (510.713). Em segundo lugar ficou Alessandro, que recebeu 17,14% (399.473).
21:23 •
04 OUT 2026
Minas Gerais (MG): com 98,48% das urnas apuradas, Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) são eleitos senadores
Em Minas Gerais (MG), Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT) foram eleitos senadores. Com 98,48% dos votos contados, Sávio somou 24,32% dos votos válidos, seguido por Campos, com 19,39%.