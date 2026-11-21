Dois petroleiros foram atacados neste sábado, 21, no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo e gás do mundo. Até o momento, não há registro de vítimas.

Segundo informações da agência marítima britânica UKMTO, uma das embarcações navegava em direção à saída do estreito quando foi atingida na popa por um projétil de origem desconhecida.

O segundo ataque atingiu a casa de máquinas de outro navio.

O Estreito de Ormuz está no centro das tensões entre Irã e Estados Unidos. Antes do início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, cerca de 20% do petróleo e do gás natural comercializados globalmente passavam pela região.

Desde o início do conflito, desencadeado por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, o governo iraniano restringiu a circulação de embarcações pelo estreito e passou a atacar navios que tentam atravessar a rota sem autorização.

Em resposta, os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio aos portos iranianos e mobilizaram navios de guerra para escoltar petroleiros que cruzam a região.