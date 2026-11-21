As novas regras do Airbnb sobre o que os anfitriões podem pedir aos hóspedes entraram em vigor nesta sexta-feira, 20. Entre as principais mudanças, deixa de ser permitido exigir tarefas como lavar a louça, tirar os lençóis das camas, levar o lixo para fora ou evitar o uso de serviços públicos. Em casos com motivo convincente, o anfitrião pode recorrer à plataforma.

Sete regras padrão

As regras foram anunciadas no mês passado. Pelo novo modelo, o anfitrião escolhe entre sete regras padrão da casa:

Número máximo de hóspedes para pernoite;

Animais de estimação: se são permitidos e quantos;

Fumo, incluindo vapes e cigarros eletrônicos;

Horário de silêncio;

Eventos, já que a política contra perturbação da vizinhança do Airbnb proíbe festas e eventos que causem transtornos;

Fotografia e filmagem comercial;

Trancar a acomodação no checkout, com informações opcionais sobre onde devolver as chaves.

O que pode e o que não pode

Além das regras padrão, os anfitriões podem criar regras adicionais, com instruções para a estadia e para o checkout. Segundo a política, elas devem fazer sentido e ter justificativa válida. Os exemplos dados pela empresa:

Louça : é possível pedir que a louça suja seja deixada na pia, mas não que seja lavada e guardada.

: é possível pedir que a louça suja seja deixada na pia, mas não que seja lavada e guardada. Lavanderia : é possível pedir que as toalhas usadas sejam recolhidas, mas não que a roupa de cama seja retirada ou colocada para lavar.

: é possível pedir que as toalhas usadas sejam recolhidas, mas não que a roupa de cama seja retirada ou colocada para lavar. Lixo : é possível pedir a separação entre orgânico e reciclável em lixeiras indicadas dentro da acomodação, mas não que o lixo seja levado para fora da propriedade.

: é possível pedir a separação entre orgânico e reciclável em lixeiras indicadas dentro da acomodação, mas não que o lixo seja levado para fora da propriedade. Serviços públicos: é possível pedir que o ar-condicionado seja desligado na saída, mas não que o hóspede evite usar uma comodidade anunciada.

Como funciona a fiscalização

O Airbnb começou a revisar os anúncios e enviará e-mails aos anfitriões que precisam tomar providências. A plataforma também dará dicas no editor de anúncios para ajustar regras que não seguem a política. Os anfitriões terão pelo menos 20 dias para fazer alterações e poderão enviar um recurso, argumentando que determinada regra é necessária.

Se a regra não for aprovada e o anfitrião a mantiver, o Airbnb sinalizará o fato na página do anúncio, com uma mensagem como "inclui tarefas de limpeza".

A empresa afirma que tarefas domésticas podem fazer clientes hesitarem em reservar e que regras mais claras aumentariam o número de hóspedes.

Anfitriões reagem

Alguns anfitriões disseram que podem ter de repassar custos extras de limpeza aos hóspedes. Fiona Venter, dona de uma casa de férias em Edimburgo, disse à BBC que as regras são "um absurdo" e que não aceitaria reservas de hóspedes que se recusassem a levar o lixo embora.

Lisa Clewes, que tem uma casa de férias no País de Gales, disse à BBC ter ficado "horrorizada" com o estado em que hóspedes deixaram o imóvel após um jantar: copos quebrados, latas no chão, panelas com comida sobre a mesa e vísceras de peixe espalhadas pelo jardim. Segundo ela, a limpeza da casa de três quartos costuma levar quatro horas, e hóspedes que deixam mais bagunça podem exigir faxineiros extras e custos maiores, que acabariam repassados aos clientes.