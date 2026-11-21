Novas regras do Airbnb entram em vigor e limitam tarefas para hóspedes (AFP/AFP Photo)
Colaboradora
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 11h03.
Última atualização em 21 de novembro de 2026 às 11h05.
Novos regras do Airbnb limitam o que anfitriões podem exigir dos hóspedes, tirando a obrigatoriedade de tarefas domésticas como lavar louça ou tirar lençóis. Os anfitriões podem escolher entre sete regras padrão e criar outras com justificativa válida. A plataforma fiscalizará anúncios e dará tempo para ajustes, mas alguns anfitriões reclamam dos custos extras com limpeza.
As novas regras do Airbnb sobre o que os anfitriões podem pedir aos hóspedes entraram em vigor nesta sexta-feira, 20. Entre as principais mudanças, deixa de ser permitido exigir tarefas como lavar a louça, tirar os lençóis das camas, levar o lixo para fora ou evitar o uso de serviços públicos. Em casos com motivo convincente, o anfitrião pode recorrer à plataforma.
As regras foram anunciadas no mês passado. Pelo novo modelo, o anfitrião escolhe entre sete regras padrão da casa:
Além das regras padrão, os anfitriões podem criar regras adicionais, com instruções para a estadia e para o checkout. Segundo a política, elas devem fazer sentido e ter justificativa válida. Os exemplos dados pela empresa:
O Airbnb começou a revisar os anúncios e enviará e-mails aos anfitriões que precisam tomar providências. A plataforma também dará dicas no editor de anúncios para ajustar regras que não seguem a política. Os anfitriões terão pelo menos 20 dias para fazer alterações e poderão enviar um recurso, argumentando que determinada regra é necessária.
Se a regra não for aprovada e o anfitrião a mantiver, o Airbnb sinalizará o fato na página do anúncio, com uma mensagem como "inclui tarefas de limpeza".
A empresa afirma que tarefas domésticas podem fazer clientes hesitarem em reservar e que regras mais claras aumentariam o número de hóspedes.
Alguns anfitriões disseram que podem ter de repassar custos extras de limpeza aos hóspedes. Fiona Venter, dona de uma casa de férias em Edimburgo, disse à BBC que as regras são "um absurdo" e que não aceitaria reservas de hóspedes que se recusassem a levar o lixo embora.
Lisa Clewes, que tem uma casa de férias no País de Gales, disse à BBC ter ficado "horrorizada" com o estado em que hóspedes deixaram o imóvel após um jantar: copos quebrados, latas no chão, panelas com comida sobre a mesa e vísceras de peixe espalhadas pelo jardim. Segundo ela, a limpeza da casa de três quartos costuma levar quatro horas, e hóspedes que deixam mais bagunça podem exigir faxineiros extras e custos maiores, que acabariam repassados aos clientes.