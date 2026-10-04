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Eleições 2026: Lula vence na Austrália; Augusto Cury fica em 3º

Augusto Cury aparece em terceiro lugar no país, com 329 votos, 13 a mais que Renan Santos, segundo levantamento com base nos boletins de urna

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08h43.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 09h04.

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A votação de brasileiros na Austrália terminou neste domingo, 4, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa pela Presidência: o petista recebeu 4.562 votos, ou 53,98% do total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base nos boletins de urna.

Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 2.579 votos (30,52%). A diferença entre os dois foi de 1.983 votos.

Augusto Cury aparece em terceiro, com 329 votos (3,89%), 13 a mais que Renan Santos, que teve 316 (3,74%).

Romeu Zema recebeu 132 votos (1,56%) e Ronaldo Caiado, 124 (1,47%). Outros sete candidatos somaram 88 votos.

O boletim de urna é emitido ao fim da votação em cada seção, mas o resultado oficial do exterior só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois das 17h, no horário de Brasília.

Resultado parcial na Austrália

  • Lula: 4.562 votos (53,98%)
  • Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)
  • Augusto Cury: 329 votos (3,89%)
  • Renan Santos: 316 votos (3,74%)
  • Romeu Zema: 132 votos (1,56%)
  • Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)
  • Samara Martins: 30 votos (0,36%)
  • Clariana Barão: 21 votos (0,25%)
  • Hertz Dias: 14 votos (0,17%)
  • Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)
  • Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)
  • Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)
  • Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)
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