Eleições 2026: Lula vence na Austrália; Augusto Cury fica em 3º

A votação de brasileiros na Austrália terminou neste domingo, 4, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa pela Presidência: o petista recebeu 4.562 votos, ou 53,98% do total, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base nos boletins de urna.

Flávio Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 2.579 votos (30,52%). A diferença entre os dois foi de 1.983 votos.

Augusto Cury aparece em terceiro, com 329 votos (3,89%), 13 a mais que Renan Santos, que teve 316 (3,74%).

Romeu Zema recebeu 132 votos (1,56%) e Ronaldo Caiado, 124 (1,47%). Outros sete candidatos somaram 88 votos.

O boletim de urna é emitido ao fim da votação em cada seção, mas o resultado oficial do exterior só será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) depois das 17h, no horário de Brasília.

Resultado parcial na Austrália