Solicitação foi apresentada após Bolsonaro ser internado na noite de sexta-feira, 20 (PABLO PORCIUNCULA/AFP)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 10h31.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, permissão para que seus filhos o visitem diariamente no Hospital DF Star, onde está internado com obstrução intestinal. O pedido foi feito após a hospitalização na sexta-feira, 20, com sintomas de dor abdominal e distensão. A condição pode exigir uma décima cirurgia em menos de oito anos devido à facada sofrida em 2018.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para que os filhos possam visitá-lo diariamente enquanto ele estiver internado no Hospital DF Star, em Brasília. O pedido inclui Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e a filha adolescente.
A solicitação foi apresentada após Bolsonaro ser internado na noite de sexta-feira, 20. Além de informar Moraes sobre a hospitalização, a defesa formalizou o pedido de acesso dos familiares, segundo informações do jornal O Globo.
Bolsonaro foi levado ao hospital com quadro de "dor e distensão abdominal". Exames apontaram uma obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.
Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou que a equipe médica colocou uma sonda em Bolsonaro durante a madrugada. O procedimento permitiu a retirada de aproximadamente 1 litro de resíduos alimentares.
O senador eleito também relatou que os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui.
Segundo ele, o pai volta a apresentar náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Carlos citou ainda a preocupação com possíveis complicações decorrentes de broncoaspiração e desidratação.
"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.
Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.
O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.
O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.
Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.
O primeiro boletim médico, divulgado por volta das 18h de sexta-feira, confirmou a internação por dor e distensão abdominal. A unidade informou que o ex-presidente passaria por exames para investigação diagnóstica.