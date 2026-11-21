A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorização para que os filhos possam visitá-lo diariamente enquanto ele estiver internado no Hospital DF Star, em Brasília. O pedido inclui Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro e a filha adolescente.

A solicitação foi apresentada após Bolsonaro ser internado na noite de sexta-feira, 20. Além de informar Moraes sobre a hospitalização, a defesa formalizou o pedido de acesso dos familiares, segundo informações do jornal O Globo.

Bolsonaro foi levado ao hospital com quadro de "dor e distensão abdominal". Exames apontaram uma obstrução quase total do intestino delgado, embora ainda parcial.

Em publicação nas redes sociais, Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou que a equipe médica colocou uma sonda em Bolsonaro durante a madrugada. O procedimento permitiu a retirada de aproximadamente 1 litro de resíduos alimentares.

O senador eleito também relatou que os sintomas voltam a se intensificar quando o efeito dos medicamentos diminui.

Segundo ele, o pai volta a apresentar náuseas, aumento da distensão abdominal e dores mais fortes, acompanhadas de soluços. Carlos citou ainda a preocupação com possíveis complicações decorrentes de broncoaspiração e desidratação.

"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.

Histórico de internações

Desde que sofreu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro passou por diferentes internações e procedimentos cirúrgicos.

O ferimento exigiu uma operação de emergência. Nos anos seguintes, o ex-presidente enfrentou novos episódios de obstrução intestinal e outras complicações abdominais.

O quadro que motivou a internação na sexta-feira, 20, começou a apresentar sintomas ainda pela manhã, com dores abdominais e distensão na região.

Ao longo do dia, as queixas de Bolsonaro se intensificaram, levando o médico a ir até a residência do ex-presidente. O profissional decidiu encaminhá-lo ao Hospital DF Star, em Brasília.

O primeiro boletim médico, divulgado por volta das 18h de sexta-feira, confirmou a internação por dor e distensão abdominal. A unidade informou que o ex-presidente passaria por exames para investigação diagnóstica.