Bolsonaro: ex-presidente voltou a usar novamente sonda nasogástrica (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
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Publicado em 21 de novembro de 2026 às 09h01.
Última atualização em 21 de novembro de 2026 às 09h05.
Jair Bolsonaro enfrenta problemas de saúde graves após uma facada anos atrás. Seu filho, o senador Carlos Bolsonaro, informou que o ex-presidente poderá precisar de uma nova cirurgia e voltou a usar uma sonda nasogástrica para remover resíduos alimentares. O estado de saúde é instável, com episódios frequentes de vômito e dor.
O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou neste sábado, 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar por novos exames ainda nesta manhã.
Em publicação nas redes sociais, ele disse que existe a possibilidade de o pai precisar de uma nova cirurgia.
"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.
Carlos ainda relatou que Bolsonaro voltou a usar uma sonda nasogástrica, introduzida pelo nariz até o estômago.
Durante a madrugada, a sonda permitiu retirar quase 1 litro de resíduos alimentares. De acordo com Carlos, ela deverá ser mantida até o fim do tratamento.
O filho do ex-presidente também descreveu episódios de mal-estar, com vômitos e sucção contínua pela sonda.
Segundo ele, quando o efeito dos medicamentos passa, a ânsia de vômito retorna, o abdômen volta a ficar distendido e as dores aumentam, acompanhadas de soluços.
Segundo Carlos, a equipe médica deve se pronunciar após os exames desta manhã.
Na sexta-feira, 20, o ex-presidente foi internado no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de "dor e distensão abdominal".
Colocaram mais uma vez no meu pai aquela terrível sonda que ele detesta, que entra pelo nariz e vai até o estômago. Isso permitiu, durante a madrugada, retirar quase de 1 litro de resíduos alimentares, e ele continuará com ela até o final. Não quero mencionar o que ele balbuciava enquanto a utilizavam inicialmente , mas fica cravado em minha mente. Nos momentos mais difíceis deste processo, já houve mais de 1 litro de vômito e sucção contínua via sonda em períodos agudos de mal-estar.
Nesta gangorra, quando os efeitos dos medicamentos passam, a ânsia de vômito visivelmente volta, a barriga novamente distende, as dores se avolumam com os soluços e a preocupação com broncoaspiração aumenta, além da desidratação que podem decorrer em outros problemas que se tornam mais graves.
Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite.
As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada de Adélio.
Hoje pela manhã, mais exames e, posteriormente, os médicos irão se pronunciar.
Como aguentar isso? Por favor, minimizem sua dor e mantenham sua mente. A missão do sistema bilateral ainda não foi concluída e, se Deus quiser, não será!
Isso tudo acontecendo com um Homem condenado a 27 anos de prisão sem ter cometido crime algum, enquanto criminosos mandam e desmandam no que sobrou de nosso país.
— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2026
Glossário
O que é sonda nasogástrica?
É um tubo fino introduzido pelo nariz até o estômago, usado para remover resíduos alimentares ou medicação, especialmente em pacientes com problemas gastrointestinais graves.