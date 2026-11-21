O senador eleito Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou neste sábado, 21, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vai passar por novos exames ainda nesta manhã.

Em publicação nas redes sociais, ele disse que existe a possibilidade de o pai precisar de uma nova cirurgia.

"Não sou médico, mas jamais o vi assim, principalmente nos momentos repetidos e intensos durante esta noite. As possibilidades estão sendo averiguadas e, se confirmadas negativamente, lá vem, creio eu, a décima cirurgia em menos de 8 anos, devido à facada", disse.

Carlos ainda relatou que Bolsonaro voltou a usar uma sonda nasogástrica, introduzida pelo nariz até o estômago.

Durante a madrugada, a sonda permitiu retirar quase 1 litro de resíduos alimentares. De acordo com Carlos, ela deverá ser mantida até o fim do tratamento.

O filho do ex-presidente também descreveu episódios de mal-estar, com vômitos e sucção contínua pela sonda.

Segundo ele, quando o efeito dos medicamentos passa, a ânsia de vômito retorna, o abdômen volta a ficar distendido e as dores aumentam, acompanhadas de soluços.

Segundo Carlos, a equipe médica deve se pronunciar após os exames desta manhã.

Na sexta-feira, 20, o ex-presidente foi internado no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de "dor e distensão abdominal".