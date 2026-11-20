O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado no hospital DF Star, em Brasília, nesta sexta-feira, 20, após apresentar fortes dores e distensão abdominal. Ele permanece na unidade de saúde para a realização de exames e investigação das causas dos sintomas.

Em nota, o hospital confirmou a internação e informou que o ex-presidente está sendo submetido a uma avaliação médica.

“O hospital DF Star informa que o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro deu entrada no dia de hoje com quadro de dor e distensão abdominal. No momento, encontra-se internado para realização de exames e investigação diagnóstica”, informou a unidade.

Até o momento, não há previsão de alta nem informações sobre os resultados dos exames. A expectativa é que Bolsonaro permaneça internado durante a noite.

Saúde de Bolsonaro

Bolsonaro enfrenta problemas abdominais desde 2018, quando sofreu um ataque a faca durante a campanha presidencial. Desde então, passou por diversas cirurgias e internações relacionadas a complicações na região abdominal.

O filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro (PL-SC), informou nas redes sociais que recebeu autorização para acompanhar o pai durante a internação.

“Como não há familiar no hospital, foi solicitado que eu pudesse acompanhá-lo até segunda ordem e o pedido foi aceito. Em direção ao local e mantenho todos informados!”, escreveu.