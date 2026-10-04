Eleições 2026: Flávio Bolsonaro lidera no Japão

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro foi o mais votado nos 119 boletins de urna do Japão consultados no site do TSE. O candidato do PL recebeu 24.601 votos, contra 5.234 de Lula. O levantamento abrange as jurisdições eleitorais de Tóquio, Nagóia e Hamamatsu e soma os registros das urnas, sem substituir a totalização oficial da Justiça Eleitoral.

Flávio Bolsonaro (PL) foi o candidato à Presidência mais votado pelos brasileiros no Japão neste domingo, 4. A soma dos 119 boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o candidato do PL somou 24.601 votos, o que corresponde a 67,1% dos 36.627 eleitores que foram votar nas seções do país.

Considerando apenas os votos válidos (descontando brancos e nulos), a fatia do senador sobe para 73,4%. Luiz Inácio Lula da Silva, por sua vez, recebeu 5.234 votos, ou 15,6%.

A diferença entre os dois foi de 19.367 votos. Flávio ficou à frente de Lula nas três jurisdições que organizam o eleitorado brasileiro no país, identificadas pelo TSE como Tóquio, Nagóia e Hamamatsu.

O levantamento reúne os boletins das 43 seções principais de Tóquio, das 58 de Nagóia e das 18 de Hamamatsu. As seções agregadas, cujos votos já aparecem no boletim de outra seção, não foram contadas novamente. Os documentos podem ser consultados na área de arquivos de urna do portal de resultados do TSE.

No Japão, são 119 seções eleitorais vinculadas à zona eleitoral do exterior e organizadas nas jurisdições consulares de Tóquio, Nagóia e Hamamatsu. Os locais de votação ficam em diferentes cidades japonesas.

Como ficou a votação no Japão?

A maior quantidade de votos para Flávio apareceu na jurisdição de Nagóia, que também concentrou o maior número de boletins. Tóquio respondeu pela maior votação de Lula entre as três jurisdições.

Jurisdição eleitoral no TSE Boletins Flávio Bolsonaro Lula Nagóia 58 11.480 2.022 Tóquio 43 8.423 2.328 Hamamatsu 18 4.698 884 Total 119 24.601 5.234

Entre os demais concorrentes, os boletins registraram 1.501 votos para Augusto Cury (Avante), 1.197 para Renan Santos (Missão), 595 para Ronaldo Caiado (PSD) e 368 para Romeu Zema (Novo).

Ao todo, 36.627 eleitores compareceram às seções, de um universo de 88.293 aptos — participação de 41,48%. Os boletins registraram 1.441 votos em branco e 868 nulos. Esses são os números produzidos pelas urnas; a classificação dos votos na totalização cabe à Justiça Eleitoral.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

O Japão está à frente do Brasil no fuso horário.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do Japão integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos na totalização nacional. Se ninguém alcançar esse patamar, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.