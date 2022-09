Como foi o bastidor do debate ao governo de SP deste sábado, 17

Neste sábado, 17, foi realizado o terceiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, organizado por um pool de veículos de imprensa formado pelo SBT, revista VEJA, jornal O Estado de S.Paulo, rádio Nova Brasil FM e portal Terra. Participaram os cinco mais bem colocados nas pesquisas eleitorais: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo).

Além do que foi exibido aos eleitores pela transmissão ao vivo, os bastidores mostraram um pouco dos ânimos da disputa. Na chegada aos estúdios do SBT em Osasco, na Grande São Paulo, onde ocorreu o debate, os candidatos passaram por um corredor em que falavam com os veículos de imprensa sobre as expectativas para o debate e de estratégias para as próximas duas últimas semanas de campanha antes do primeiro turno.

Por volta das 17 horas e 30 minutos, o primeiro a chegar foi o candidato Vinicius Poit, seguido de Fernando Haddad e Elvis Cezar, os dois últimos acompanhados de suas esposas. Cerca de 30 minutos depois, entrou nos estúdios do SBT Tarcísio de Freitas, também acompanhado da esposa. O último a chegar foi Rodrigo Garcia ao lado só de mulheres, que ocupam o alto escalão da atual gestão do governo do estado.

LEIA TAMBÉM: Voto útil existe? Por que só FHC levou no primeiro turno — e o que pode acontecer agora?

Ao entrarem no estúdio, os candidatos se cumprimentaram e foram amistosos entre si. O clima mais amigável foi interrompido assim que o debate começou. Os cinco trocaram acusações, palavras mais fortes, sendo os ataques mais focados entre os três mais bem colocados nas pesquisas eleitorais: Haddad, Tarcísio e Rodrigo.

A poucos metros do estúdio onde foi realizado o debate, havia um local destinado aos jornalistas e aos apoiadores dos candidatos. Ali o clima era de tranquilidade, que era rompido a cada fala mais calorosa dos postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Nessas ocasiões, aplausos e gritos de elogios eram emitidos, como em um jogo de futebol quando um time faz um gol.

Assim que terminou o debate, os candidatos se cumprimentaram novamente e se despediram. O próximo encontro entre eles está marcado para a próxima segunda-feira, 19, em um confronto mediado pelo jornal Folha de S.Paulo e Uol. No dia 27 de setembro é o último debate do primeiro turno, organizado pela TV Globo.

VEJA TAMBÉM: Quem são os candidatos ao Senado pelo estado de SP nas eleições de 2022

Como estão as pesquisas ao governo de SP

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha na quinta-feira, 15, mostra o petista Fernando Haddad na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 36% das intenções de voto. Atrás dele está Tarcísio de Freitas , com 22%, e Rodrigo Garcia, com 19%, em uma pesquisa estimulada. Considerando a margem de erro da pesquisa, Tarcísio e Rodrigo estão empatados.

O Datafolha registrou um aumento de quatro pontos percentuais de Garcia, em relação à pesquisa do dia 1º de setembro. Tarcísio cresceu um ponto. Com isso, a diferença entre os dois se estreitou nesta reta final de campanha. Haddad oscilou um ponto para baixo.

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais para presidente de 2022: