Pesquisa eleitoral: Haddad tem 36%, Tarcísio 22%, e Rodrigo 19%, para governo de SP, diz Datafolha

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira, 15, mostra o petista Fernando Haddad na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 36% das intenções de voto. Atrás dele está Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 22%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 19%, em uma pesquisa estimulada. Considerando a margem de erro da pesquisa, Tarcísio e Rodrigo estão empatados.

Haddad tem vantagem nas intenções de voto na Grande São Paulo, com 41%. No interior do estado ele faz 31%. Entre os evangélicos, o ex-prefeito da capital paulista tem 29%, já entre os católicos, 29%.

O Datafolha registrou um aumento de quatro pontos percentuais de Garcia, em relação à pesquisa do dia 1º de setembro. Tarcísio cresceu um ponto. Com isso, a diferença entre os dois se estreitou nesta reta final de campanha. Haddad oscilou um ponto para baixo.

Números - primeiro turno estimulado

Fernando Haddad (PT): 36% (na pesquisa anterior, de 1°/9, estava com 35%)

(PT): 36% (na pesquisa anterior, de 1°/9, estava com 35%) Tarcísio de Freitas (Republicanos): 22% (21% na pesquisa anterior)

(Republicanos): 22% (21% na pesquisa anterior) Rodrigo Garcia (PSDB): 19% (15% na pesquisa anterior)

(PSDB): 19% (15% na pesquisa anterior) Gabriel Colombo (PCB): 1% (1% na pesquisa anterior)

(PCB): 1% (1% na pesquisa anterior) Antonio Jorge (Democracia Cristã): 1% (1% na pesquisa anterior)

(Democracia Cristã): 1% (1% na pesquisa anterior) Carol Vigliar (Unidade Popular): 1% (2% na pesquisa anterior)

(Unidade Popular): 1% (2% na pesquisa anterior) Elvis Cezar (PDT): 1% ( 1% na pesquisa anterior)

(PDT): 1% ( 1% na pesquisa anterior) Altino Júnior (PSTU): 1% ( 1% na pesquisa anterior)

(PSTU): 1% ( 1% na pesquisa anterior) Vinicius Poit (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)

(Novo): 1% (1% na pesquisa anterior) Edson Dorta (PCO): 0% (1% na pesquisa anterior)

(PCO): 0% (1% na pesquisa anterior) Brancos e nulos: 11% (12% na pesquisa anterior)

Não sabe: 7% (10% na pesquisa anterior)

Em uma simulação de segundo turno, Haddad venceria todos os confrontos, contra Garcia (47% a 41%), e contra Tarcísio (54% a 36%).

Foram ouvidas 1.808 pessoas entre os dias 13 e 15 de setembro em 74 municípios paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06078/2022.

Senado

O Datafolha fez ainda uma simulação para o Senado. O ex-governador Márcio França (PSB) tem 32% das intenções de voto. Na sequência, está Marcos Pontes (PL), com 15%), e Janaína Paschoal (PRTB), com 4%.

Márcio França (PSB): 32% (30% na pesquisa anterior, de 1°/9)

Marcos Pontes (PL): 15% (13% na pesquisa anterior)

Janaina Paschoal (PRTB): 4% (7% na pesquisa anterior)

Edson Aparecido (MDB): 4% (3% na pesquisa anterior)

Aldo Rebelo (PDT): 4% (4% na pesquisa anterior)

Vivian Mendes (Unidade Popular): 3% (2% na pesquisa anterior)

Antônio Carlos (PCO): 2% (3% na pesquisa anterior)

Prof. Tito Bellini (PCB): 1% (2% na pesquisa anterior)

Ricardo Mellão (Novo): 1% (1% na pesquisa anterior)

Dr. Azkoul (Democracia Cristã): 1% (1% na pesquisa anterior)

Mancha Coletivo Socialista (PSTU): 0% (1% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 16% (17% na pesquisa anterior)

Não souberam: 18% (15% na pesquisa anterior)

