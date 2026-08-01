Visto para os EUA pode exigir depósito de US$ 20 mil; veja quem será afetado

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 1º, que tornará permanente o programa que permite exigir caução de até US$ 20 mil para a emissão de vistos de turismo e negócios (B1/B2) a cidadãos de 50 países considerados de maior risco migratório.

A medida, criada inicialmente como projeto-piloto, passa a valer de forma definitiva após, segundo o Departamento de Estado, apresentar resultados positivos na redução da permanência irregular de visitantes no país.

O programa entra em vigor em 3 de agosto e autoriza funcionários consulares a exigir uma garantia financeira como condição para a concessão do visto.

Como funciona a caução para vistos dos EUA?

Segundo o Departamento de Estado, os oficiais consulares poderão exigir que determinados solicitantes depositem uma fiança de até US$ 20 mil, valor definido de acordo com a análise individual de cada caso.

O depósito funciona como uma garantia de que o visitante deixará os Estados Unidos dentro do período autorizado pelo visto. Caso todas as regras migratórias sejam cumpridas, a caução poderá ser devolvida conforme as condições previstas pelo governo americano.

O governo afirma que o programa-piloto gerou dados suficientes para demonstrar que a exigência da caução é uma ferramenta eficaz para reduzir casos de permanência irregular no país.

O Brasil não faz parte da lista de países afetados.

Por que os EUA criaram o programa?

De acordo com o Departamento de Estado, a iniciativa busca combater o chamado "overstay", situação em que visitantes permanecem nos Estados Unidos após o vencimento do prazo autorizado pelo visto.

Segundo o governo americano, a política mira países que apresentam altas taxas de permanência irregular, além de dificuldades no compartilhamento de informações com os EUA, falhas em processos de identificação, verificação de antecedentes, segurança documental e emissão de cidadania.

A medida faz parte do endurecimento da política migratória da administração de Donald Trump, que tem ampliado mecanismos de controle sobre a entrada de estrangeiros no país.

Quais países serão afetados?

O programa alcança cidadãos de 50 países, principalmente da África, mas também inclui nações da Ásia, Caribe e América Latina.

Entre eles estão Angola, Bangladesh, Cuba, Etiópia, Mongólia, Nepal, Nicarágua, Nigéria, Senegal, Tanzânia, Uganda, Venezuela e Zimbábue, entre outros.