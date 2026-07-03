Com R$ 264 mi para Câmara e R$ 126 mi para Lula, PT define estratégia de campanha

O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu concentrar a maior parte dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de 2026 na disputa pela Câmara dos Deputados e na campanha pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A estratégia foi aprovada pelo Diretório Nacional da legenda nesta sexta-feira, 3, em resolução que também classifica a permanência de Lula no Palácio do Planalto como uma "tarefa estratégica" para o partido.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o PT terá direito a aproximadamente R$ 615 milhões do Fundo Eleitoral em 2026, o segundo maior montante entre os partidos brasileiros, atrás apenas do PL, que receberá cerca de R$ 881 milhões.

Pela divisão aprovada internamente, 43,06% dos recursos serão destinados às candidaturas para a Câmara dos Deputados, enquanto 20,64% financiarão a campanha presidencial. A distribuição revela que, embora a reeleição de Lula seja tratada como prioridade política, o maior investimento financeiro da legenda estará voltado para ampliar sua representação na Câmara.

Como o PT vai distribuir o Fundo Eleitoral

Com base nos cerca de R$ 615 milhões destinados ao partido pelo TSE, a distribuição aprovada pelo Diretório Nacional corresponde aos seguintes valores estimados:

Destino Percentual Valor estimado Deputados federais 43,06% R$ 264,8 milhões Presidência da República 20,64% R$ 126,9 milhões Governadores 11,70% R$ 72,0 milhões Senado 10,08% R$ 62,0 milhões Assembleias Legislativas 8,13% R$ 50,0 milhões Fundo de reserva 6,40% R$ 39,4 milhões

A resolução também determina que deputados federais e estaduais que disputarão a reeleição sejam automaticamente classificados como candidaturas prioritárias.

A distribuição final dos recursos entre os estados ficará sob responsabilidade de um grupo de trabalho nacional do partido.

PT tem o segundo maior fundo eleitoral do país

O tamanho do investimento também reflete a distribuição nacional do Fundo Eleitoral. O PT é o segundo partido com maior volume de recursos públicos para as eleições deste ano.

Partido Fundo Eleitoral PL R$ 881 milhões PT R$ 615 milhões União Brasil R$ 526 milhões PSD R$ 421 milhões PP R$ 417 milhões MDB R$ 400 milhões

Juntos, PL, PT e União Brasil concentram quase 40% dos aproximadamente R$ 4,9 bilhões distribuídos pelo Tribunal Superior Eleitoral entre os 30 partidos registrados para as eleições de 2026.

Estratégia mira fortalecimento do PT no Congresso

A concentração de recursos na Câmara acompanha o diagnóstico político apresentado pelo Diretório Nacional do PT.

No documento divulgado nesta sexta-feira, a legenda afirma que "a reeleição do presidente Lula constitui uma tarefa estratégica para consolidar nosso projeto de nação soberana", mas sustenta que um novo mandato dependerá da construção de uma maioria parlamentar capaz de aprovar a agenda do governo.

Segundo o texto, a atual composição do Congresso impôs limitações ao Executivo e tornou necessária uma nova correlação de forças. Por isso, o partido defende que a reeleição presidencial seja acompanhada da eleição de governadores aliados e, principalmente, do fortalecimento das bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado.

A estratégia ocorre em um momento em que o PL mantém a maior bancada partidária da Câmara e também passou a liderar o Senado.

PL lidera Congresso

Na Câmara dos Deputados, o PL possui atualmente 97 deputados, contra 82 parlamentares da Federação PT-PCdoB-PV.

Maiores bancadas da Câmara Deputados PL 97 Federação PT-PCdoB-PV 82 PSB 17 Federação PSOL-Rede 16 PDT 10

No Senado, mudanças partidárias ocorridas ao longo da legislatura fizeram o PL assumir a maior bancada da Casa, com 15 senadores. O PSD aparece em seguida, com 14 integrantes, enquanto o PT ocupa a quarta posição, com nove parlamentares.

Maiores bancadas do Senado Senadores PL 15 PSD 14 MDB 10 PT 9

Na avaliação do PT, ampliar a representação no Legislativo será fundamental para aprovar reformas consideradas estratégicas, aprofundar políticas públicas e dar sustentação parlamentar a um eventual novo governo Lula.

Embora a campanha presidencial seja considerada prioridade política pelo PT, o orçamento reservado para Lula representa pouco mais de um quinto do fundo recebido pela legenda.

Os cerca de R$ 126,9 milhões destinados à candidatura presidencial representam menos da metade dos R$ 300 milhões que o PL pretende investir na pré-campanha e na campanha do senador Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo, que afirma que o valor é mais que o dobro do utilizado por Jair Bolsonaro na disputa pela reeleição em 2022.